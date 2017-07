Strijdvaardige Foket deze week onder het mes

Afgelopen maandag belde Roberto Martínez naar de communicatieverantwoordelijken bij de Belgische voetbalbond met de vraag om contact te zoeken met AA Gent over de toestand van Thomas Foket. 'Hij is erg begaan met zijn lot', beweert press & media manager Stefan Van Loock. 'De bondscoach vindt dit nieuws heel erg. Hij wil zo snel mogelijk na de operatie contact opnemen met Thomas, want iedereen kan na zo'n drama wel een opbeurend woordje gebruiken.'

