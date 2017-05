S/VM: Genk won vlot van STVV in de finale van PO2 en neemt het nu tegen KV Oostende op voor het laatste Europese ticket. Zijn zij het te kloppen team?

Peter 't Kint: 'Oostende heeft wel het voordeel dat ze thuis spelen natuurlijk. Ik begrijp dat de JPL de reguliere competitie op die manier gewicht wil geven aan de reguliere competitie, maar eigenlijk hoort zo een wedstrijd op neutraal terrein door te gaan. Zoals ook STVV terecht opmerkte wanneer zij in die finalewedstrijd op Genk dienden te spelen. Oostende heeft ook wat langer kunnen rusten, al kan dat evengoed omslaan naar een vroegtijdig vakantiegevoel. Dat valt af te wachten. Ik verwacht in ieder geval een mooie wedstrijd, want het zijn beide offensieve sterke ploegen.'

'Genk kan niet genoeg lof krijgen voor wat het de voorbije maanden laten zien heeft. Niet enkel in PO2, door sommigen geminimaliseerd als laboratorium, maar ook in de reguliere competitie toonden ze knappe dingen. Zoals tegen Club Brugge. En Europees natuurlijk. Albert Stuivenberg werd onterecht niet genomineerd als Trainer van het Jaar. Wat vooral opvalt, is dat ze het uitvallen van enkele sterkhouders, zoals Pozuelo en Trossard, moeiteloos lijken op te vangen. Hun niveau staat of valt niet met één of twee spelers. Dat bewijst dat er goed gewerkt wordt. Niet vergeten dat ze in de winterstop ook al Bailey en Karelis zagen vertrekken of uitvallen. Ze verdienen absoluut een Europees ticket.'

S/VM: Sven Kums lijkt te kiezen voor Anderlecht. Begrijp je zijn keuze? En zal hij Anderlecht beter maken dan het voorbije seizoen?

Delen Voor Weiler en Anderlecht zou de komst van Kums een godsgeschenk zijn

Peter 't Kint: 'Die keuze valt zeker te begrijpen. Hij heeft het geprobeerd in het buitenland en het is niet gelukt: dat is oké. Ik ben wel enigszins verrast dat het in Italië niet lukte, want in die competitie zag ik hem wel aarden, in tegenstelling tot Engeland. Maar wellicht zit de trainerswissel bij Udinese daar voor iets tussen, want Kums begon wel goed daar. Vanuit zijn standpunt is het logisch dat hij Anderlecht boven een terugkeer naar Gent verkiest, of boven een jaar bank zitten in Engeland. Bij Anderlecht kan hij in zijn achtertuin voetballen, hij kan er revanche nemen voor het feit dat ze hem destijds hebben doorgestuurd, hij kan er Champions League spelen en kan zich weer laten zien.'

'Voor René Weiler en Anderlecht zou zijn komst een godsgeschenk zijn. Met Kums erbij wapenen ze zich ook al voor een eventueel vertrek van Dendoncker, want hij kan zowel defensief als offensieve iets bijbrengen. Met Kums kan Weiler zowel op balbezit als omschakelingsvoetbal spelen. Hij weet het spel te verleggen, net wat Gent nu zo mist. Je weet ook perfect wat je aan hem hebt: hij bezit genoeg ervaring, is zelden geblesseerd, heeft een voorbeeldige mentaliteit en kan een stille leider in de kleedkamer zijn. Kums zit in de fleur van zijn leven.'

S/VM: Arsenal komt in de finale van de FA Cup sterk voor de dag tegen Chelsea en wint met 2-1. Een ideaal afscheid voor Arsène Wenger of net de stimulans om door te gaan?

Peter 't Kint: 'Arsenal speelde sterk in de bekerfinale, al werd het geholpen door een vroege openingsgoal. Morgen (dinsdag) is er raad van bestuur bij Arsenal. Ik vermoed dat Wenger zal doorgaan, maar op zijn voorwaarden, en dus niet met een voetbaldirecteur boven zich, zoals de club het voor ogen heeft. Je moet toch respect hebben voor wat Arsène Wenger heeft neergezet in Engeland. Alles liep perfect tot aan de bouw van het nieuwe stadion: die financiële inspanning heeft voor een terugslag gezorgd. Dat, en de plotse opkomst van andere rijke clubs. Maar niet vergeten, dit was al de zevende FA Cup-winst voor Wenger, die ondertussen al 21 jaar aan een stuk zichzelf in vraag blijft stellen bij dezelfde club. Als je dan hoort dat Michel Preud'homme na vier jaar Club Brugge nood heeft aan een adempauze, kan je het doorzettingsvermogen van Wenger niet genoeg bewieroken. Met alle kritiek die hij het voorbije jaar te slikken kreeg bovendien.'

'Ik vind niet dat hij een uitgebluste of voorbijgestreefde indruk geeft. Hij kan dit Arsenal - dat toch al jaren bekend staat als één van de mooist voetballende ploegen in Engeland - nog altijd iets bijbrengen. En ergens valt het ook toe te juichen dat in onze huidige maatschappij, waar verandering de maatstaf is geworden, er toch ook succes geoogst kan worden met de keuze voor stabiliteit.'