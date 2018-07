STVV naar het model van RB Leipzig en Salzburg

Het zijn drukke dagen voor Van den Abbeele. De ingeweken Balegemnaar is aan zijn eerste transferperiode toe en moet een half dozijn huurspelers die vorig seizoen op Stayen rondliepen, één voor één vervangen. 'Op dit moment ben ik twenty-four seven bezig met voetbal. Mijn vrouw heeft het een paar weken geleden eens berekend: ik zat aan honderd werkuren.'

Eind juli vertrekt hij voor twee weken op vakantie naar Italië, 'maar ik hoop de meeste transfers tegen dan afgerond te hebben - een aantal zit nog in de pipeline', verduidelijkt Van den Abeele. 'Ik hoor dat onze supporters ongeduldig aan het worden zijn. Mag ik de situatie eens schetsen? Vorig seizoen hebben we lang meegedaan voor een play-off 1-ticket en we hebben nipt naast de eerste plaats in play-off 2 gegrepen. Er stond dus iets, maar onze kern bestond wel uit zes of zeven huurspelers. Onze Japanse vrienden hebben een filosofie waar ik volledig achter sta: zo weinig mogelijk spelers op huurbasis aantrekken. Om sportieve en bedrijfsmatige redenen. Wij willen jongens definitief vastleggen en een financiële meerwaarde creëren.'

Een aantal transfers werd al gerealiseerd: Acolatse, De Bruyn en onbekende jongens als Nazon, Thallyson en Sankhon. Dat lijken gokjes. 'Gokken is iets voor Chinezen. Japanners gaan heel beredeneerd te werk', lacht de sportief directeur. 'Maar ik weet waar je naartoe wilt. De transfers die we doen of nog zullen doen, zijn niet voor in de breedte. We zullen maximaal zeven nieuwe spelers halen en daarvan moeten er minstens vier titularis worden. Wij hebben niet de luxe om een speler te nemen om de hoop te vullen.'

Het wordt zo te zien een kosmopolitische kern. Van den Abbeele: 'We spiegelen ons aan de Red Bullgroep. Leipzig en Salzburg zaten beide in de kwartfinales van de Europa League met een ploeg die gemiddeld 22 of 23 jaar oud was en waarvan de spelers acht verschillende nationaliteiten hadden. Het gaat om talent en kwaliteit. We moeten onze horizon verruimen en dan zullen we zien dat er elders ook veel potentieel rondloopt. Wij denken in België te vaak dat we het voetbal hebben uitgevonden. Misschien heeft het te maken met de prestaties van ons nationaal elftal. Maar in andere landen zitten ze ook niet stil. Ik heb onlangs gesproken met de voormalige technisch directeur van Armenië en die zijn ook goed bezig.'

Lees het volledige interview met Tom Van den Abbeele in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 4 juli.