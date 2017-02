Sven Jaecques: 'Er waren dit seizoen drie soorten Antwerp'

Antwerp voert niet langer het klassement aan van de tweede ronde in 1B. De winnaar van die tweede ronde mag het in een finale opnemen tegen Roeselare, de winnaar van de eerste ronde, met als inzet een promotie naar de hoogste klasse. Antwerp verloor zijn koppositie zaterdag aan Lierse in een onderling duel dat op 0-2 eindigde.

