Sylla: 'Gent liet mij voelen dat ik bovenaan hun verlanglijst stond'

Sylla had de clubs nochtans voor het uitkiezen: Mainz, Metz, Club Brugge, RC Genk... 'Mainz sprak mij aan, maar ik wist niet wat ze met mij van plan waren', zegt hij in Sport/Voetbalmagazine. 'Duitsland was bovendien een te grote stap voor een speler die pas zijn eerste volledige seizoen achter de rug heeft. Na een gesprek met Hein Vanhaezebrouck en mijn entourage was ik ervan overtuigd dat Gent de volgende halte in mijn loopbaan moest worden. Ook belangrijk: ze lieten mij voelen dat ik bovenaan hun verlanglijst stond. Ze volgden Onyekuru, Ocansey, Lazare, maar ze hebben op mij gefocust.'

Met dertien doelpunten en acht assists kende de Senegalese spits een uitstekend debuut in de JPL. Maar hij is kritisch:'Het hadden er meer kunnen zijn. Halfweg de play-offs - in een stadium van de competitie waarin trainers vaak een B-ploeg het veld opsturen - was mijn transfer naar Gent rond. Uit schrik dat de deal nog zou afspringen, heeft de sportief directeur van Eupen mij gevraagd om niet meer te spelen. Eupen had een risico genomen door de aankoopoptie in mijn contract - 2,5 miljoen euro - te lichten. Ze wilden 3,5 miljoen en ze hebben bijna 4 miljoen euro gekregen. Ruim een miljoen euro winst op een speler die ze niet zelf hebben opgeleid. Dan mag je niet klagen.'

La Masia

Sylla kwam als tiener met zijn vader in Barcelona terecht, waar hij tot zijn zeventiende in de jeugdopleiding voetbalde. Wie is hem in La Masia bijgebleven? Sylla: 'Oliver Moussima, een Kameroener, en Gerard Deulofeu zijn de beste spelers met wie ik een kleedkamer gedeeld heb. De trainers hadden de mond vol over hen. Met Mauro Icardi heb ik niet gespeeld - hij zat een categorie hoger -, maar we zaten in dezelfde klas. Ik herinner mij dat hij geregeld zat te snurken tijdens de les. Bij de junioren moest hij op de bank zitten voor een speler die twee jaar jonger was. En zie nu: hij is bij Inter Milan een van de beste aanvallers ter wereld.'

Lees het volledige interview met Mamadou Sylla in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 2 augustus.