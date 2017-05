Tekende Youri Tielemans al bij AS Monaco?

Volgens de bronnen van Planète ASM, een website die berichten over AS Monaco bundelt, heeft Tielemans zijn handtekening gezet onder een contract bij de leider en titelfavoriet in de Ligue 1 en verliezend halve finalist in de Champions League. Met de transfer zou een bedrag van 23 miljoen euro gemoeid zijn.

Een officiële bevestiging van het bericht is er echter niet.

Youri Tielemans aurait signé à l'AS Monacohttps://t.co/0jCtB2ofup -- Planete ASM (@planeteasmfr) 11 mei 2017

Topseizoen

Tielemans wordt al langer aan AS Monaco gelinkt. De club uit het prinsdom wordt ook beschouwd als een ideale volgende stap in de carrière van de speler.

Dat de middenvelder, die recent zijn twintigste verjaardag vierde, na dit seizoen vertrekt bij Anderlecht, lijkt vast te staan. Tielemans beleeft bij de club die hem opleidde zijn beste seizoen tot dusver, met 18 doelpunten en 15 assists in 50 wedstrijden. Eerder deze week kreeg hij nog de Ebbenhouten Schoen voor beste voetballer van Afrikaanse origine in de Belgische competitie.

Bovendien heeft Paars-wit uitzicht op zijn 34ste landstitel. Die kan zondag al een feit zijn, mits een zege op het veld van eerste achtervolger Club Brugge.