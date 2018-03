'Teodorczyk kan voor Anderlecht opnieuw een troefkaart zijn in de strijd om de titel'

1. In aanwezigheid van nieuwe baas Marc Coucke staat Lukasz Teodorczyk op uit de doden en scoort een hattrick. Heb je nog geloofd in die wederopstanding van de Poolse spits?

JACQUES SYS: Ik weet niet wat er precies met Teodorczyk aan de hand was -Vanhaezebrouck overwoog de hulp van een psycholoog-, maar wie vorig seizoen Anderlecht mee kampioen maakte, kan niet ineens al zijn kwaliteiten kwijt zijn. Nu, we moeten ook geen te grote woorden gebruiken, hij lukte drie goals in een thuismatch tegen Mouscron, zo uitzonderlijk is dat niet.

...