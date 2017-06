Terug naar de jeugd van Jan Vertonghen: 'Toen hij erbij kwam, was hij tenger. Nu is hij een beest'

Aangezien informatie uit eerste hand altijd het beste is, zijn de openingswoorden voor Jan Vertonghen. Na de olympische halve finale in Peking, onder Jean-François de Sart, vertelt de Rode Duivel aan Sport/Voetbalmagazine: 'Ik speel wel graag naast Marouane Fellaini. Hij is zó sterk, niet normaal! Hij heeft kwaliteiten die niemand anders heeft. Hij wint veel duels, scoort makkelijk met het hoofd. We praten veel. Hij gaat vooral mee in de aanval en ik blijf wat hangen. Dat werkt goed op die manier. Ik hoop dat we voor tien jaar vertrokken zijn!'

...