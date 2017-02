'Tessa Wullaert is onze meest getalenteerde speelster'

Femke Maes (36) zette in 2011 een punt achter een zeer succesvolle carrière die haar onder meer naar Zweden en Duitsland leidde. Ze won elf Belgische landstitels, negen bekers, en in 2009 met Duisburg zelfs de Champions League. Tegenwoordig werkt ze voor een marketingbedrijf in Leuven en is ze sporadisch co-commentator bij Proximus TV voor de wedstrijden van de Red Flames.

