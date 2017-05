Thaise overname OHL: 'Het wringt dat Vlaamse investeerders geen eerlijke kans kregen'

Deze overname roept wel wat vragen op. Zo leek er eerst een deal met Chinese investeerders in de maak en klagen Vlaamse kandidaat-investeerders nu dat zij buitenspel werden gezet. Hoe zit de vork precies aan de steel?

Matthias Stockmans: 'Eind januari was er een voorakkoord met Chinese investeerders. OHL zocht dringend geld, om te kunnen overleven in 1B, waar je merkt dat zowat alle clubs een grote investeerder aantrokken. Roeselare, Tubeke, Union en recent Cercle nog. Nadat de stad Leuven, die veel inspraak heeft vanwege de leningen die de club daar heeft lopen, niet is komen opdagen op een vergadering met de Chinezen - een bewuste strategie? - lieten die laatsten niets meer van zich horen. Daardoor vervielen de voorwaarden van dat voorakkoord.

'Intussen was een groep Vlaamse investeerders, verzameld onder de naam OHL op Dreef, al een aantal maanden op de achtergrond bezig. Zij kregen echter van het bestuur te horen dat er officieel nog niet onderhandeld mocht worden, maar blijkbaar gebeurde dat tegelijkertijd wel met de Thai van King Power, die via Dirk Degraen (ex-Genkmanager, nu spelersmakelaar) was aangebracht bij OHL. Het bestuur is ook naar Leicester afgereisd. In een poging om het spel eerlijk te spelen, hebben de Vlaamse investeerders nog een uitnodiging gekregen, maar zij voelen zich buitenspel gezet en hebben hun kat gestuurd.'

Is dit dan een goede deal voor OHL?

'Het Thaise bod is alleszins beter dan het Chinese voorstel en de King Power-groep heeft ook bewezen bij Leicester (dat vorig jaar stuntte met de Premier League-titel) dat ze daar goede zaken doen. Daarnaast boden zij ook gewoon meer dan de Chinezen en de Vlamingen, niemand kon aan hun bod tippen. Het valt dus wel te begrijpen dat het bestuur kiest voor inkomsten en ambitie.

Delen Met de keuze voor de Thai redt het bestuur ook zijn eigen vel, wat te verwachten was

'Wat wel wringt, is dat de Vlaamse geldschieters eigenlijk nooit een eerlijke kans hebben gekregen. Dat valt niet goed te praten. Met de keuze voor de Thai redt het bestuur ook zijn eigen vel, wat te verwachten was. Voorzitter Chris Vandebroeck en gedelegeerd bestuurder Paul Van der Schueren zouden onder de Vlaamse investeerders wellicht hun functies niet hebben kunnen behouden'.

Het OHL-bestuur maakt zich sterk dat de lokale verankering behouden blijft. Zal dat volstaan om misnoegde supporters te paaien?

'De club ziet sowieso een deel van de supporters afhaken -zij die door een buitenlandse overname de identiteit van de club zien verloren gaan. De ziel aan Den Dreef is al een tijdje verdwenen. Na de promotie naar eerste klasse in 2011 beleefde OHL hoogdagen, maar sinds Ronny Van Geneugden -de architect van dat succes- op straat werd gezet, is het nooit echt meer goedgekomen. Vandebroeck en Van der Schueren zijn voor een deel van de aanhang persona non grata en dat zal niet veranderen. De vraag is ook welke rol spelersmakelaar Degraen speelt en nog zal spelen in dit verhaal, wordt OHL geen doorgeefluik voor Leicester City?

'Anderzijds is het wel zo dat de familie van voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha in Leicester op handen wordt gedragen, omdat ze ook veel geld in maatschappelijke projecten pompt en geregeld iets terugdoet voor de supporters. Ze lijken op z'n minst dus wel echt begaan met de club en alles daarrond. Volgens wat ik verneem uit Engeland is men daar wel heel tevreden over.'