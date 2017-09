Thelin: 'Ik heb genoeg op de bank gezeten bij Bordeaux en Anderlecht'

In zijn eerste match tegen Eupen zette Thelin een penalty om en gaf hij drie assists. In een klap deed de vervanger van Zinho Gano beter dan in zijn 25 voorgaande matchen bij Anderlecht. In Brussel bleef hij steken op een schamel doelpunt.

'Het deed deugd om eens negentig minuten op het veld te staan. Dat was al geleden van eind februari tegen Zenit en Genk', zegt Thelin. 'Bij Anderlecht kreeg ik soms invalbeurten van een paar minuten en dan kan je bezwaarlijk zeggen dat je een match hebt gespeeld. Maar het wordt wel als dusdanig vermeld bij je statistieken.'

Bij Waasland-Beveren lijkt de Zweedse spits als bevrijd te voetballen. 'Voor de match tegen Eupen gaf Philippe Clement mij een raad: 'Speel en maak plezier.' Daardoor stond ik heel relaxed aan de aftrap en dat zag je ook aan mijn match. Misschien had ik nood aan een omgeving waar de concurrentie minder groot is. Ik ben 25 jaar en op die leeftijd moet je spelen. Ik heb genoeg op de bank gezeten bij Bordeaux en Anderlecht.'

Maar hoe zit dat nu eigenlijk? Thelin is nog steeds eigendom van paars-wit, dat hem deze zomer definitief overnam van Bordeaux, maar dan meteen weer verhuurde. 'Ik wist wat Anderlecht met mij van plan was', aldus de speler zelf. 'Alles was immers doorgesproken met mijn makelaar.'

'Ik was er ook zelf voor gewonnen om bij Anderlecht een langdurig contract te tekenen en elders speelminuten te pakken. Maar voor ik mijn fiat gaf voor die hele constructie wilde ik met Clement spreken om te zien of het zou klikken tussen ons. Enkele dagen na ons gesprek heb knoop doorgehakt: okay, let's do it.'

Anderlecht kocht hem eigenlijk louter om later met winst door te verkopen, bekende manager Herman Van Holsbeeck recent. Voetbalspelers zijn niet meer dan een verhandelbaar product geworden. Maar dat deert Thelin niet. 'Dat is eigen aan het milieu. Clubs hebben de macht. Of het mij stoort? Wat doe je eraan? We leven onze droom en worden er goed voor betaald. Mij hoor je dus niet klagen. En zeker niet tegen de media. (lacht) Je ziet: ik ben een positief ingestelde jongen. Er zijn momenten geweest dat ik een beetje down was, maar net dan moet je hard blijven werken. Toch even dit: je geeft als club niet zomaar een contract van vijf jaar aan een speler. Dat doe je alleen als je overtuigd bent van zijn potentieel.'

