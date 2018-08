Thierry Henry op weg naar Bordeaux?

Henry zou met de club uit de Ligue 1 een akkoord bereikt hebben.

RMC Sport meldt dat GACP, de toekomstige Amerikaanse eigenaars van Bordeaux, nog groen licht moeten geven. Nadien zou de 41-jarige Fransman officieel voorgesteld worden.

Henry zou dan Gustavo Poyet opvolgen, die op non-actief staat na zijn felle uitlatingen omtrent het transferbeleid van de club.

Bordeaux speelt donderdag de heenwedstrijd van de play-offronde van de Europa League op bezoek bij AA Gent.

Rode Duivels

Henry was de laatste jaren aan de slag als T3 van de Rode Duivels, waarmee hij deze zomer een historische bronzen medaille veroverde op het WK in Rusland.

De Fransman verlengde zijn overeenkomst met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) niet, waardoor zijn toekomst bij de Belgen hoogst onzeker was.

De voorbije weken werd hij onder meer genoemd bij de Engelse tweedeklasser Aston Villa en de Egyptische nationale ploeg, maar Henry ontkende die geruchten. 'Ik wil geduldig te werk gaan en zal mijn beslissing op het gepaste moment nemen.'

Nieuwe staf

Vermoedelijk moet de KBVB dus op zoek naar een nieuwe T3. Het dreigt een bijna volledig vernieuwde technische staf te worden, want assistent-bondscoach Graeme Jones is vertrokken naar de Engelse tweedeklasser West Bromwich Albion, momenteel nog de werkgever van Rode Duivel Nacer Chadli.

Er is dus werk aan de winkel voor Roberto Martinez en de Technische Commissie. Begin september volgt er immers al een oefeninterland in en tegen Schotland, enkele dagen later gaat de Nations League van start met een verplaatsing naar IJsland.