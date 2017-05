Tielemans is Profvoetballer van het Jaar, Weiler beste trainer

Youri Tielemans is in de Eskimofabriek in Gent door zijn collega's verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. De middenvelder van Anderlecht kreeg met 873 punten de voorkeur op Alejandro Pozuelo (KRC Genk/388 ptn) en ploeggenoot Leander Dendoncker (368 ptn). Tielemans ontving de trofee uit handen van de Franse voetballegende Jean-Pierre Papin, onder meer ex-speler van Club Brugge.

De tweevoudige Belofte van het Jaar (2014, 2015) drukte dit seizoen zijn stempel op de kampioenenploeg van René Weiler. Intussen bevestigde Anderlecht ook dat Tielemans volgend jaar voor Monaco zal spelen.

Op de erelijst is Tielemans de opvolger van ploeggenoot Sofiane Hanni, in 2015-2016 nog speler van KV Mechelen. Hanni maakte afgelopen seizoen het Doelpunt van het Jaar. De Algerijnse middenvelder werd bekroond voor zijn indrukwekkende dribbel op het veld van KV Oostende.

Ook Weiler gelauwerd

Voor Anderlecht werd het een mooie avond, want ook coach Rene Weiler viel in de prijzen. De 43-jarige Weiler, die vorige zomer overkwam van de Duitse tweedeklasser Nürnberg, leidde Anderlecht afgelopen seizoen ondanks een moeizaam begin naar een 34e landstitel. In de Europa League strandde het paars-wit van de Zwitser na een knap parcours pas in de kwartfinales tegen het Manchester United van José Mourinho.

Weiler haalde het in de verkiezing met 840 punten van Felice Mazzu (Charleroi/670 ptn) en Hein Vanhaezebrouck (AA Gent/317 ptn). Op de erelijst is Weiler de opvolger van Michel Preud'homme, die dit jaar met Club Brugge vicekampioen werd.

AA Gent-goalie Lovre Kalinic werd dan weer verkozen tot Doelman van het Jaar, voor Frank Boeckx (Anderlecht) en Mathew Ryan (KRC Genk). Landry Dimata van Oostende werd Jonge Profvoetballer van het Jaar, en Hugo Broos kreeg voor zijn buitengewone palmares als speler en trainer een Lifetime Achievement Award.