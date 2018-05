Jacques Sys Jacques Sys is hoofdredacteur Sport/Voetbalmagazine Opinie

'Tien jaar later zit François Sterchele nog in de harten van iedereen'

Op 8 mei is het tien jaar geleden dat François Sterchele dodelijk verongelukte. Nooit hebben we in een voetbalstadion zo'n beklemmende sfeer weten hangen als die drie dagen later heerste in het Jan Breydelstadion, herinnert Jacques Sys zich.