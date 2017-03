Timmermans (KV Mechelen): 'Een leegloop komt er zeker niet'

In 2010 en 2011 strandde KVM ook al eens op een zucht van play-off 1. Trappelt de club ter plaatse op sportief vlak? Voorzitter Johan Timmermans vindt alvast van niet: "Na de zevende plaats met Peter Maes en die met Marc Brys kenden we een terugval, maar we konden spelers als Milos Kosanovic en Ivan Obradovic halen en verkopen. Ook zijn we nog altijd bezig met de verbouwing van het stadion. Dit seizoen moesten we de kwaliteit van de ploeg ten minste behouden na het vertrek van Sofiane Hanni. Als je dan 48 punten pakt en erin slaagt om tot het eind mee te doen voor play-off 1, zet je net stappen vooruit."

Afgelopen winter trok Standard aan de mouw van Jordi Vanlerberghe, voor Rits was er naar verluidt Spaanse interesse. Wat gaat de voorzitter doen om een leegloop van de spelerskern te vermijden? Timmermans: "We willen onze kern beperken tot 25 à 27 man. Een leegloop komt er zeker niet. We willen maximum één of twee spelers verkopen als het juiste bedrag op tafel komt. En die interesse van Standard was er, maar de belangstelling voor die speler is intussen bekoeld door onze vraagprijs."

Aan uitgavenkant werd vorig jaar meer dan 600.000 euro gespendeerd aan Yohan Croizet, een record voor KV. Enkele jaren geleden telde Malinwa een half miljoen neer voor Benjamin Mokulu. Die laatste flopte en Croizet begon slecht aan dit seizoen. Intussen zette hij dat enigszins recht, maar de uitblinker van het jaar is hij niet. Gaat de club nog zulke transfersommen uitgeven? "Hanni stak er in zijn eerste jaar bij ons ook niet met kop en schouders bovenuit en Mats Rits evenmin", nuanceert de voorzitter. "In ieder geval laten we ons niet afschrikken. Voor Dimitrios Kolovos betalen we nu nog enkele honderdduizenden euro's meer dan voor Croizet."

