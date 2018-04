Tips voor jonge voetballertjes van Wim Declercq: 'Voetballen leer je door te voetballen'

"Probeer zoveel mogelijk te voetballen", zegt Wim Declercq, founder en CEO van Goala. "Voetballen leer je door te voetballen in een voetbalvriendelijke omgeving. Dat kan een pleintje zijn, een futsal-omgeving of een voetbalschool. Een club blijft natuurlijk ook een prima leeromgeving. Een voetballer of een voetbalster leert het meest van zichzelf en door te voetballen tegen anderen. Daarom raden we aan om uren te maken in een plezante omgeving. You can't sprint your way to a marathon.

Delen Verwar competitie spelen niet met een competitiegeest.

"Verwar competitie spelen niet met competitiegeest. Je wil om te winnen, moet ontzettend groot zijn, maar die hoef je niet uitsluitend te ontwikkelen tijdens een competitiewedstrijd. Dikwijls kan je meer leren uit een doorgedreven training dan in een wedstrijd. Train daarom met de ingesteldheid waarmee je een wedstrijd speelt. Ik zou zelfs een stapje verder durven gaan: indien je beter traint dan je speelt, maak je meer progressie dan wanneer je beter speelt dan je traint. Goed spelen, is winnen.

Delen Geloof in jezelf, laat je nooit ontmoedigen.

"Geloof in jezelf. Ook op een voetbalveld. Er is niet één juiste manier om te leren voetballen. Voetbal is te mooi om je te laten afschrikken door een evaluatie, een resultaattrainer enzovoort. Laat je daarom nooit ontmoedigen. Er zijn ontzettend veel voorbeelden waaruit achteraf bleek dat 'kenners' zich vergisten. Daarom: vooral naar jezelf luisteren en op jezelf vertrouwen. De grootste vorderingen worden niet gemaakt door een geweldige leraar, maar door een geweldige leerling."