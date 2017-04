Toekomst Roeselare krijgt vorm in China

Johan Plancke overlegt deze week in Peking met de Chinese bazen over de toekomst van KSV Roeselare (dat nog kan promoveren nu Antwerp zijn proflicentie niet kreeg). In het weekend volgde hij er al een wedstrijd van het eerste elftal en een van de beloften van Beijing Renhe. Dat is de club van de broer van KSV-meerderheidsaandeelhouder Hawken Xi Liu, de Chinese tweedeklasser waarvan er in Roeselare twee talenten met de A-kern meetrainen. Een van hen, middenvelder Sun Weizhe, maakte zaterdag tegen Excel Mouscron zijn debuut. 'De bedoeling is de opleiding van jonge spelers van onze Chinese zusterclub bij ons beter voor te bereiden', zegt Plancke. 'Vorige zomer moest alles halsoverkop gebeuren.' Het Nieuwsblad meldde dat de komst van Ayub Masika naar Roeselare in China op de agenda staat, de snelle Keniaanse flankspeler die Beijing Renhe in volle titelstrijd bij Lierse weghaalde. Plancke ontkent dat: 'Die jongen speelt daar elke wedstrijd en doet het in zijn aanpassingsperiode zeker niet slecht.'

Hoe dan ook zal de ploeg doelgericht versterkt worden. Hoofdtrainer Arnauld Mercier ligt nog een jaar onder contract en blijft in principe. 'Maar ik hoor dat er ploegen uit 1A van hem gecharmeerd zijn, dus ik sluit niet uit dat er binnenkort voor hem aangeklopt wordt.'

Infrastructuur

Pascal Cygan, een van zijn assistenten, vertrekt wellicht. De ex-speler van onder meer Arsenal werd door Lille OSC in Roeselare geplaatst om er jonge talenten van de Noord-Franse club te begeleiden, maar tot nog toe werd geen enkele LOSC-belofte bereid gevonden om naar Schiervelde te komen. 'Maar intussen is het imago van KSV Roeselare toch verbeterd', zegt Plancke. 'Misschien zijn er nu wel bereid om hier ter beschikking gesteld te worden. Daarvoor zullen we binnenkort samenzitten met Lille.'

Ook belangrijk: het infrastructuurdossier. 'Je voelt dat in de Pro League de lat op alle niveaus hoger wordt gelegd.' De volgende stap voor de CEO is een nieuwe tribune, waar nu de bezoekende supporters op gradins in de regen staan. Eventueel een mobiele constructie die mevrouw Hawken kan prefinancieren en die later weer verkocht kan worden.

Ook de velden zijn een probleem. Enkele zullen heraangelegd worden en dit jaar nog legt de stad een kunstgrasveld aan. Dat is ook goed nieuws voor de jeugd. Want niet iedereen kan evenveel begrip opbrengen voor het feit dat de beloften van Club Brugge op het hoofdveld van Schiervelde aantreden en de eigen beloften op een oneffen bijveldje moeten spelen. Plancke begrijpt dat: 'Maar als ik beslissingen neem, moet ik ook naar het financiële kijken. In ruil komt Club Brugge hier elk jaar in de voorbereiding een oefenwedstrijd spelen die ons aan ticketing meer opbrengt dan alle competitiewedstrijden in de vroegere tweede klasse samen. Ik hecht veel belang aan een goeie relatie met een nabijgelegen topclub, want het is niet zo dat hier nu een grote container met geld uit China staat waaruit we maar moeten scheppen.'