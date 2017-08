Toen Lierse nog bruiste

Toen Lierse in 1997 kampioen werd, kleurde heel de stad geel en zwart. De haast sacrale stilte die doorgaans langs de boorden van de Nete heerst werd doorbroken, supporters vierden in het schilderachtige centrum van Lier, voor één keer had niemand nog aandacht voor de andere smukstukken van de stad: het rijzige, gotische, witzandstenen belfort, het in rococostijl gebouwde stadhuis en de Zimmertoren, het symbool van de stad.

...