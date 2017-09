Top tien van de week: Antwerp boven

1. William Owusu (Antwerp) : een snelle goal, die hij op zijn eentje forceerde, en vervolgens een assist op Dequevy. De spits die aanvankelijk overbodig leek bij de promovendus plaveide de weg naar een eerste thuiszege dit seizoen.

2. Hassane Bandé (KV Mechelen) : kreeg zijn eerste basisplaats in de competitie en maakte meteen beide doelpunten tegen STVV. Zo zorgde de pas 18-jarige spits weer voor rechtstreeks puntengewin nadat zijn goal tegen Oostende ook al een punt opleverde.

3. Frank Boeckx (Anderlecht) : kreeg de voorkeur op Matz Sels en hield Waasland-Beveren met een paar schitterende reddingen van een verdiend punt.

4. Anthony Limbombe (Club Brugge) : zorgde constant voor dreiging vanop zijn linkerflank en scoorde ook met een heerlijke trap voor de winning goal.

5. Michaël Heylen (Zulte Waregem) : uitblinker in een defensie die al bij al makkelijk stand hield op het veld van Gent. Kordaat in de duels, goed in de interceptie en rustig in het uitvoetballen.

6. Ivo Rodrigues (Antwerp) : de Portugese huurling zorgde voor heel wat dynamisme op de Antwerpse linkerflank. Hard werkend, creatief en technisch sterk.

7. Ethan Horvath (Club Brugge) : met twee cruciale saves in de slotfase kroonde hij zich, samen met Limbombe, tot matchwinnaar op het veld van Charleroi.

8. Ibrahima Seck (Waasland-Beveren) : heerste op het middenveld, waar hij een paar keer flink werd aangelopen. Koppelt fysieke présence aan voetballend vermogen.

9. Mbaye Leye (Eupen) : schitterende goal, zijn vierde al, waarmee hij Eupen op voorsprong bracht op het veld van Moeskroen. Na de rust strandde een vrijschop op het doelhout.

10. Razvan Marin (Standard) : de Roemeen heeft het lastig om een plek te veroveren bij de Rouches, maar zijn invalbeurt tegen Lokeren kan daar verandering in brengen. Zorgde voor de nodige creativiteit op het middenveld.