Topschutter Chevalier: 'Alles wat ik raak, vliegt binnen'

KV Kortrijk heeft zijn teleurstelling om het niet halen van PO1 afgeschud met een sterke opener in PO2 tegen Waasland-Beveren. Het spelershome werd fijn verfraaid, met hapjes achteraf voor de gasten én de belofte dat er een nieuw oefenveld komt. Maar... ook Yannis Anastasiou kreeg toen hij tekende die belofte. Afwachten dus.

Er blijft wel een gunstige wind waaien. Daar hebben ze bovendien ook de topschutter: Teddy Chevalier, zaterdag goed voor doelpunten nummer 17 en 18. Daarbij geen strafschoppen, toch opmerkelijk. KVK kreeg er dit seizoen trouwens nog maar eentje, en zelfs als het er meer krijgt, is het niet zeker dat hij die neemt: 'Ik sta pas derde op de lijst.'

Het was een goedgeluimde Fransman die achteraf de pers te woord stond. KVK wil PO2 winnen en eventueel zo Europa in, had de trainer vooraf gezegd. Chevalier kreeg er een persoonlijk doel bovenop: Gouden Stier worden. De spits, 30 jaar en in februari nog bijgetekend: 'Ik ga niet uit alle hoeken schieten. Een obsessie wil ik er niet van maken. Maar alles wat ik raak, vliegt wel binnen. Dat is een fijn gevoel.'

Hij zegt gekalmeerd te zijn door de geboorte van zijn dochtertje. Enfin, 'een beetje' gekalmeerd, want af en toe moet de trainer hem nog steeds op zijn plaats zetten. Het seizoen van Chevalier doet denken aan dat van 2014/15, toen hij onder Yves Vanderhaeghe ook vlot scoorde: elf keer in de reguliere competitie, één keer in PO1. Chevalier: 'Toen stond ik naast IvanSantini, nu staat JérémyPerbet in het centrum. Met dat soort types speel ik graag.'