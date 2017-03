Topschutter Lukasz Teodorczyk tekent bij Anderlecht contract tot 2020

Dat heeft Anderlecht zelf bekendgemaakt via Twitter. Hoeveel Anderlecht betaalde, is niet bekend maar het bedrag zou rond 4,5 miljoen euro schommelen.

'Voorbeeld'

'Vlak voor de play-offs is dit goed nieuws,' zegt manager Herman Van Holsbeeck. 'Als je bekijkt welke belangrijke doelpunten hij dit seizoen heeft gescoord, dan is hij voor onze club heel belangrijk. Maar ook in de groep en naast het veld is hij een voorbeeld met zijn professionaliteit en inzet. Ik denk dat Teo gelukkig is in België en in het bijzonder bij Anderlecht.'

Teodorczyk op de clubwebsite: 'Anderlecht heeft mijn loopbaan weer op de rails gekregen. Het vertrouwen dat ik hier voel heb ik nergens anders ooit ervaren. Ik zal de club en de fans proberen te danken door keihard te werken om de titel te halen

Lukasz Teodorczyk heeft getekend tot 2020 bij #RSCA! Lukasz Teodorczyk a signé au RSCA jusqu'en 2020! Gratulacje Teo! ???#COYM pic.twitter.com/UXJ1LWM8YN -- RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 30, 2017

Topschutter

Anderlecht huurde de 25-jarige Pool sinds vorige zomer van het Oekraïense Dynamo Kiev, met aankoopoptie. Teodorczyk ontpopte zich in het Constant Vanden Stockstadion meteen tot sterkhouder en werd met 20 doelpunten topschutter van de reguliere competitie.

Ook in de Europa League was Teo met vijf treffers belangrijk voor Paars-wit, dat volgende maand in de kwartfinales Manchester United bekampt. In totaal vond Teodorczyk dit seizoen in 41 wedstrijden 28 keer de weg naar de netten.

Vrijdagavond opent Anderlecht Play-off 1 op het veld van Zulte Waregem.