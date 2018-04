Trainer Arsène Wenger stapt op bij Arsenal na dit seizoen

Na dit seizoen stopt Arsène Wenger als trainer bij Arsenal. Dat maakte de club zelf bekend. De Fransman trainde de Engelse club al sinds 1996.

'Het is het juiste moment om een stap opzij te zetten', zegt Wenger in een statement op de website van Arsenal. 'Ik ben dankbaar dat ik deze club zoveel memorabele jaren heb kunnen leiden.'

Het loopt al langer scheef tussen Arsenal en Wenger, bijgenaamde De Professor. De club staat op dit moment amper zesde in de Premier League en vloog dit seizoen al vroeg uit de FA cup tegen Nottingham Forest, een club uit de Engelse tweede klasse.

Verfijnde techniek

Bij zijn aantreden in de herfst van 1996 gold Wenger als een nobele onbekende. Een trainer die bij AS Nancy, AS Monaco - waarmee hij kampioen werd - en Nagoya Grampus Eight in Japan ervaring had opgedaan. Veel scepsis bestond er, ook bij boegbeeld Tony Adams. 'Hij droeg een bril en zag eruit als een leraar', verklaarde de aanvoerder later. 'En sprak die man wel Engels?'

Maar Wenger drukte meteen zijn stempel: via een gezonde voeding en het schrappen van avondlijke uitstapjes. Hij introduceerde ook moderne trainingsmethoden en individuele sessies, fitnessoefeningen,... Op die manier ontketende hij een revolutie. 'Het was normaal dat ik wat argwanend werd bekeken. Omdat de mensen in Engeland historisch altijd heel geïsoleerd hebben geleefd, stonden ze ook heel voorzichtig tegenover buitenlandse invloeden.'

Qua spelwijze verdween het typische Britse kick and rush. Een verfijnde techniek stond voorop, combinatievoetbal over de grond, met focus op een verzorgde passing. Tussen 1996 en 2006 won Arsenal driemaal de titel en vier keer de FA Cup, in 1998 en 2002 zelfs goed voor de dubbel.

Dat waren ongetwijfeld de beste jaren van zijn regeerperiode, want sinds 2004 veroverden ze geen kampioenschap meer. Zelfs de bekerzeges in 2014, 2015 en 2017 konden dat niet goedmaken. De vijfde plaats vorig seizoen (met als gevolg geen CL-kwalificatie) was een dieptepunt en een primeur onder Wenger.