Transfer Deadline Day: wie komt, wie gaat?

Anderlecht

In: Ganvoula (Westerlo), Kums (Udinese, Ita, via Watford, Eng), Gerkens (STVV), Sels (Newcastle, Eng), Onyekuru (Everton, Eng), Bruno (RB Leipzig, Ger), De Jong (SC Telstar, Ned), Beric (AS Saint-Etienne, Fra), Sá (Vitória Guimarães SC, Por).

Uit: Tielemans (AS Monaco, Fra), Mangala (VfB Stuttgart, Ger), De Maio (Bologna, Ita), Badji (Kayserispor, Tur), Heylen & Leya Iseka (SV Zulte Waregem), Kawaya (YR KV Mechelen), Trezeguet (Kasimpasaspor, Tur), Matthys (FC Eindhoven, Ned), Lukebakio (SC Charleroi), N'Sakala (Alanyaspor, Tur), Bossin (Nottingham Forest, Eng), Galhardo (Cruzeiro, Bra), Faes (Excelsior, Ned), Acheampong (Tianjin Teda FC, Chn), Doumbia (SV Zulte Waregem), Vancamp (Roda JC, Ned), Nuytinck (Udinese, Ita), De Medina (Exc. Mouscron), Kabasele (Gaziantepspor, Tur), Svilar (Benfica, Por), Roef (Waasland-Beveren), Lambrecth (Union SG), Capel (in onderling overleg ontbonden), Ganvoula (YR KV Mechelen), Kiese Thelin (Waasland-Beveren).

R Antwerp FC

In: Corryn & Jaadi (YR KV Mechelen), Bayal Sall (Al-Arabi SC, Qat), Batubinsika (PSG, Fra), Randriambololona (Exc. Virton), Bolat & Rodrigues (FC Porto, Por), Mateus (Londrina, Bra), Arslanagic (Exc. Mouscron), Oulare (Watford FC, Eng), Stojanovic (Apollon Limassol, Cyp), Ghandri (Club Africain, Tun), Van Damme (LA Galaxy, USA), Ardaiz (El Tanque Sisley, Uru), Touré (Al-Qadisiya, Kuw), Yatabaré (Werder Bremen, Ger), Núñez Mañas (Atlético Madrid, Esp).

Uit: Buyl (Cercle Brugge), Dom (Beerschot-Wilrijk), Binst (Lierse), Daeseleire (OHL), Kudimbana (Union SG), Omolo (Cercle Brugge), Vansteenkiste (Roda JC, Ned), Duplus (RC Lens, Fra), Biset (Westerlo), Koné (Cercle Brugge), Dierckx (Waasland-Beveren), Camus (contract ontbonden).

Charleroi SC

In: Rezaei (Esteghlal FC, Irn), Fortuna (SC Braga, Por), Lukebakio (Anderlecht), Ilaimaharitra (FC Sochaux, Fra).

Uit: Ferber (Union SG), Marcq (AA Gent), Libertiaux (Exc. Mouscron), Poulain (La Louvière), Stevance (AFC Tubize), Mata (RC Genk).

Club Brugge

In: Mera (Deportivo Cali, Col), Acolatse (Westerlo), Masovic (FK Cukaricki Stankom, Srb), Dennis (Zorja Loegansk, Ukr), Hubert (Standard), Nakamba (Vitesse, Ned), Vanlerberghe (YR KV Mechelen), Perbet (AA Gent), McGree (Adelaide United, Aus), Decarli (Eintracht Braunschweig, Ger), Clasie (Southampton, Eng).

Uit: Ibini-Isei (Vancouver Whitecaps FC, Can), Hooyberghs, Van Vaerenbergh & Van Landschoot (FC Eindhoven, Ned), Schryvers (Waasland-Beveren), Storm (OHL), Bruzzese (KV Kortrijk), Bolingoli (Rapid Wien, Aut), Brodic (KSV Roeselare), Immers (ADO Den Haag, Ned), Coopman (SV Zulte Waregem), Claudemir (Al Ahli, UAE), Castelletto (Stade Brestois, Fra), Sabala (TS Podbeskidzie Spotka Akcyjna, Pol), Pina (Deportivo Alavés, Esp), Strandberg, Malmö FF, Swe), Izquierdo (Brighton & Hove Albion, Eng), Lemoine (KSV Roeselare), Osei-Berkoe (R Knokke FC), Seys (RKC Waalwijk, Ned), Van Rhijn (AZ, Ned), Perbet (KV Kortrijk), Engels (Olympiacos Piraeus, Gre), Rotariu (Royal Excel Mouscron).

KAS Eupen

In: Nurudeen, Castro & Aw (Aspire Academy, Qat), Schouterden & Verdier (YR KV Mechelen), Hassan A Fadlalla (Al Sadd SC, Qat), Lotiès (Dijon FCO, Fra), Tirpan (Excel Mouscron), Diallo (FC Union La Calamine), Afif (Villarreal CF, Esp), Madibo (Lekhwiya SC, Qat), Sanhaji (Al Sadd SC, Qat), Valiente (Maccabi Haifa, Isr), Valiente (Maccabi Haifa, Isr), Leye (SV Zulte Waregem).

Uit: Sylla (AA Gent), Dufour (KSV Roeselare), Timmermans (RWDM), Al-Abdulrahman (Al Sadd SC, Qat), Onyekuru (Everton, Eng), Jeffrén (Grasshoppers Zürich, Sui), Asamoah (STVV), Brüls (Paphos FC, Cyp).

RC Genk

In: Maehle (Aalborg BK, Den), Benson (Lierse), Vukovic (FC Sydney, Aus), Ingvartsen (FC Nordsjaelland, Den), Aidoo (Hammarby IF, Swe), Mata (SC Charleroi).

Uit: Bizot (AZ, Ned), Walsh (SV Zulte Waregem), Kumordzi (KV Kortrijk), Schevenels (STVV), Boëtius (FC Basel, Sui), Vermijl (Lommel United), Ryan (Brighton & Hove Albion, Eng, via Valencia, Esp), Thuys (MVV, Ned), Castagne (Atalanta Bergamo, Ita), Bertaccini (FC Arouca, Por), Susic (Maccabi Tel Aviv, Isr), Janssens (MVV, Ned).

AA Gent

In: Sylla (KAS Eupen), Koita (ASV Geel), Andrijasevic (NK Rijeka, Cro), Inbrum (FC Ashdod, Isr), Marcq (SC Charleroi), Machado (Millonarios, Col), Bronn (Chamois Niortais FC, Fra), Jaremtsjoek (Dinamo Kiev, Ukr), Chakvetadze (Dinamo Tbilisi, Geo), Dussenne (FC Crotone).

Uit: Vandenbussche (Cercle Brugge), Tabekou (Union SG), Davidzada (Maccabi Tel Aviv, Isr), Olayinka (SV Zulte Waregem), Wikheim (FC Midtjylland, Den) Kujovic (contract ontbonden), Rabiu (SK Slovan Bratislava, Svk), Elhamed (FC Ashdod, Isr), Perbet (Club Brugge), Vandeputte (contract ontbonden), R. Schoofs (YR KV Mechelen), Troost-Ekong (Bursaspor, Tur), Poletanovic (contract ontbonden), Gershon (Maccabi Haifa, Isr), Kabangu (FC Eindhoven, Ned), Rinne (Aalborg BK, Den), Coulibaly (FC Nantes, Fra), Taravel (Cercle Brugge), Taravel (Cercle Brugge), Diedhiou (OHL), Inbrum (NK Maribor, Svn).

KV Kortrijk

In: Kumordzi (RC Genk), Lepoint & Verboom (SV Zulte Waregem), Bruzzese (Club Brugge), Ajagun (Roda JC, Ned), Boedkivskyi (Sjachtar Donetsk, Ukr), Azouni (Nîmes Ol., Fra), Makarenko (FC Dynamo Kiev, Ukr), Kagelmacher (Maccabi Haifa, Isr), Attal (Paradou AC, Alg), Perbet (Club Brugge).

Uit: Joãozinho (CD Tondela, Por), De Mets (SV Zulte Waregem), Sarr (LB Châteauroux, Fra), Kis (Salihorsk, Blr), Veldwijk (FC Groningen, Ned), Mercier (Cercle Brugge), Saadi (RC Strasbourg, Fra, via Cardiff City, Eng), Sifakis (Samsunspor, Tur), Lallemand (KMSK Deinze).

Lokeren OV

In: Kehli (KSV Roeselare), Slagveer (SC Heerenveen, Ned), Söder (Esbjerg fB, Den), Marzo (SC Heerenveen, Ned), Mpati (Union SG), Filipovic (NK Inter Zapresic, Cro), Filipovic (NK Inter Zapresic, Cro), Michel (Waasland-Beveren), Lawal (Lion FC, Nga).

Uit: Patosi (Cape Town City FC, RSA), Gyselinck (Eendracht Aalst), Jambor (NK Osijek, Cro), Bolbat (FK Mariupol, Ukr, via Sjachtar Donetsk, Ukr), Ngolok (Aris Limassol, Cyp), Ninaj (Osmanlispor, Tur), Melnjak (NK Domzale, Svn), Slagveer (FC Twente, Ned), Persoons (OHL).

YR KV Mechelen

In: Rherras (Heart of Midlothian, Sco), Bandé (Salitas, BFa), Pedersen (KV Oostende), Kawaya (Anderlecht), R. Schoofs (AA Gent), Drazic (FK Vozdovac, Srb), Ganvoula (Anderlecht), Tomecak (transfervrij).

Uit: Peffer & Naessens (Westerlo), Vanlerberghe (Club Brugge), Schouterden & Verdier (KAS Eupen), Corryn & Jaadi (R Antwep FC), Callebaut (Paphos FC, Cyp), Bjelica (KV Oostende).

Royal Excel Mouscron

In: Mbombo (Örebro SK, Swe), Libertiaux (SC Charleroi), Butez (Lille OSC, Fra), Amallah (AFC Tubize), Bolingi (Standard), Govea (FC Porto, Por), Godeau (KV Oostende), Bailly (Celtic, Sco), Locigno (KV Oostende, via Go Ahead Eagles, Ned), Jorge (SC Braga, Por), Aidara (transfervrij), Awoniyi (Liverpool, Eng), Mézague (Leyton Orient, Eng), De Medina (Anderlecht), Diedhiou (GFC Ajaccio, Fra), Palic (Dinamo Boekarest, Roe), Rotariu (Club Brugge), Boya (TSV München 1860, Ger), Mutambala (AS Vita Club Kinshasa, Cod).

Uit: Defourny (AFC Tubize), Koçur (CS Fola Esch, Lux), Peyre (Union SG), Ndenbe (KV Oostende), Tirpan (KAS Eupen), Vagner (Boavista, Por), Arslanagic (R Antwerp FC), Jorge (Steaua Boekarest, Rou), Markovic (contract ontbonden), Jorge (Steaua Boekarest, Rou, via SC Braga, Por).

KV Oostende

In: Lombaerts (Zenit, Rus), Rajsel (Union SG), De Bie (Cercle Brugge), Bah (Standard), Ndenbe (Excel Mouscron), Zivkovic (Ajax, Ned), Banda (SC Esmoriz, Por), Rezaeian (Persepolis, Irn), Gano (Waasland-Beveren), Bjelica (YR KV Mechelen), Vanhamel (Lierse).

Uit: Verlinden (R Knokke FC), Antunes (STVV), Chopin (Union Titus Pétange, Lux), Dimata (VfL Wolfsburg, Ger), Pedersen (YR KV Mechelen), Marusic (Lazio, Ita), Godeau (Excel Mouscron), Locigno (Excel Mouscron, via Go Ahead Eagles, Ned), Loemba (Adana Demirspor, Tur), Ovono (Paris FC, Fra), Cyriac (Sivasspor, Tur), El Ghanassy (FC Nantes, Fra).

Standard

In: Pocognoli (Brighton & Hove Albion, Eng), Mpoku (Chievo, Ita), Ochoa (Málaga CF, Esp), Agbo (FC Watford, Eng), Carlinhos (GD Estoril Praia, Por), Carlinhos (GD Estoril Praia, Por).

Uit: Bah (KV Oostende), Dompé (Amiens SC, Fra), Hubert (Club Brugge), S. Mmaee (MVV, Ned), Bolingi (Excel Mouscron), Cissé (Fulham FC, Eng), Andrade (Deportivo Cali, Col), Touré & Yattara (AJ Auxerre, Fra), Tetteh (Bohemians Praag, Cze), Okita (MVV, Ned), Legear (STVV), Cuypers (Lierse, via Ergotelis, Gre), R. Mmaee (Waasland-Beveren), Milec (NK Maribor, Svn), Dossevi (FC Metz, Fra), Belfodil (Werder Bremen, Ger), Raman (Fortuna Düsseldorf, Ger).

STVV

In: Schevenels (RC Genk), Antunes (KV Oostende), Botaka, Ceballos, Teixeira & Vetokele (Charlton Athletic, Eng), Kitsiou & Charisis (PAOK, Gre), Gueye (Hannover 96, Ger), Steppe (SV Zulte Waregem), Asamoah (KAS Eupen), Bezus (transfervrij), Ayala (Valencia), Goutas (Olympiacos Piraeus, Gre), Legear (Standard).

Uit: Tchenkoua (contract ontbonden), Proschwitz, Vanwelkenhuysen (Olympia Wijgmaal), Cuevas (Chelsea, Eng), Valdivia (Nîmes Ol., Fra), Gerkens (Anderlecht), Peeters (SM Caen, Fra), Pulido (SD Huesca, Esp), Swers (Lommel United), Janssens (Lierse), Fernandes (contract ontbonden), Djené (Getafe CF, Esp), Damblon (RWDM).

Waasland-Beveren

In: Van Damme (vrij), Morioka (Slask Wroclaw, Pol), Schryvers (Club Brugge), Angban (Chelsea, Eng), Roef (Anderlecht), R. Mmaee (Standard), Kiese Thelin (Anderlecht), Dierckx (R Antwerp FC).

Uit: Borry (KSV Roeselare), Orye (KSK Heist), Van Dooren (Berchem Sp.), Gano (KV Oostende), Dhondt (R Knokke FC), Cerigioni (KSV Roeselare), Michel (Lokeren OV).

SV Zulte Waregem

In: Walsh (RC Genk), Reichert (Hapoel Tel Aviv, Isr), De Pauw (EA Guingamp, Fra), De Mets (KV Kortrijk), Olayinka (AA Gent), Heylen & Leya Iseka (Anderlecht), De Sart (Middlesbrough, Eng), Saponjic (Benfica SL, Por), Coopman (Club Brugge), Doumbia (Anderlecht), Jensen (Odds BK, Nor), Leali (Juventus, Ita)

Uit: Ankersen (Aarhus GF, Den), Dalsgaard (Brentford FC, Eng), Essikal (Beerschot-Wilrijk), Ekangamene (Beerschot-Wilrijk, via NAC, Ned), Lepoint & Verboom (KV Kortrijk), Lerager (Bordeaux, Fra), Meïté AS Monaco, Fra), Steppe (STVV), Zaidi (ASV Geel), Leye (KAS Eupen), Mühren (Sparta, Ned).