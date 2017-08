Trebel: 'Het maakte voor mij niet uit dat Gent het mooiste voetbal speelde'

'Op een dag krijg ik een telefoontje van iemand van Gent', legt Adrien Trebel in Sport/Voetbalmagazine uit waarom hij verzaakte aan de winterstage met Standard. '"We hebben via Standard vernomen dat je te koop staat." Met voorzitter Bruno Venanzi had ik afgesproken dat ik mocht vertrekken, maar ik wist niet dat Standard mij had aangeboden bij andere clubs. Het is niet aan een club om zo'n initiatief te nemen. De druppel voor mij was een woordenwisseling met een ander bestuurslid. Hij zei letterlijk: "Jij gaat nergens heen tijdens de winterstop. In feite heb jij niets te zeggen, de club zal wel voor jou beslissen. Je gaat mee op stage en je zal in het vliegtuig plaatsnemen naast mij. Als het moet, neem ik je hand vast." Aangezien Standard mij in het uitstalraam had gezet en achter mijn rug een akkoord met Gent had bedisseld, had ik niets te zoeken op de winterstage. Ik kon mijn tijd beter gebruiken met het zoeken van een nieuwe club.'

S/VM: Standard heeft Gent gesolliciteerd en niet omgekeerd?

ADRIEN TREBEL: 'Gent heeft mij daar een schriftelijk bewijs van laten zien... Het is het goed recht van Standard om eerst op clubniveau een vergelijk te zoeken, maar ze hadden Gent niet mogen wijsmaken dat ik had ingestemd met een transfer. Ik stond perplex toen Michel Louwagie mij dat vertelde. Weet je wat mij ook gestoord heeft? Dat ik in een package deal zat met Rob Schoofs. Ik wil niet als pasmunt dienen voor een andere speler. Puur uit principe. Een voetballer is geen koopwaar die je zomaar verhandelt.'

S/VM: Waarom heb je uiteindelijk Gent geweigerd?

TREBEL: 'Ik wilde maar voor een ding naar Gent gaan: Hein Vanhaezebrouck. Hij wilde mij vorige zomer al halen, maar toen vroeg Standard vijf miljoen. Toen Anderlecht kwam aankloppen, kon ik niet weigeren. Ik heb meteen toegestemd zonder de cijfers in mijn contract te kennen - Gent bood mij zelfs betere financiële voorwaarden aan dan Anderlecht. Maar ze stonden tweede en intuïtief voelde ik aan dat ze titel zouden pakken. Het maakte voor mij niet uit dat Gent het mooiste voetbal speelde.'

S/VM: Hoe moeilijk was het om Standard te overtuigen om je naar Anderlecht te laten gaan?

TREBEL: 'Zonder Bruno Venanzi, die het dossier van begin tot het einde in handen heeft genomen, zat ik nu niet bij Anderlecht. Je kan veel zeggen over Venzani maar als hij zich in een dossier vastbijt dan slaagt hij er dikwijls in om het af te ronden. Hij weet intussen dat een transfer meer kans tot slagen heeft wanneer alle tussenpersonen uitgeschakeld worden.'

Lees het volledige interview met Adrien Trebel in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 9 augustus.