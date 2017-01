Troost-Ekong (AA Gent) kijkt uit naar duel met ex-ploegmaat Harry Kane

Troost-Ekong, een Nigeriaanse international met ook Nederlands paspoort, verhuisde al op jonge leeftijd naar Engeland. Daar kwam hij via wat omwegen terecht in de jeugdacademie van Tottenham Hotspur.

'Harry Kane was de eerste die me, als aanvoerder van de ploeg, de hand schudde toen ik daar door de deur liep', vertelt de verdediger van AA Gent in Sport/Voetbalmagazine. 'Hij hielp me aan een plekje in de kleedkamer, als jongen van de club. Doordat ik al wat groter was, mocht ik snel inpikken bij de oudere jeugdselecties U18 en U21. Zo voetbalde ik aan de zijde van Andros Townsend, Nabil Bentaleb en Kevin Stewart.'

'Mijn voordeel was dat ik al een paar jaar in Engeland verbleef, waardoor de switch niet al te groot bleek. Alleen de intensiteit lag veel hoger, met één tot twee trainingen per dag. En ik ontwikkelde er mijn huidige speelstijl als verdediger, met veel atletisch vermogen en duelkracht als mandekker. Gewoon lekker knallen. Qua voeding en fitnessprogramma namen ze het daar wel heel serieus.'

'Voor elke voetballer is de Premier League de perfecte omgeving om in te groeien. Ik kreeg de taak om dagelijks de schoenen van toppers als Ledley King, Younès Kaboul en een echte leider als Michael Dawson schoon te maken. (grijnst) Dat werd volgens mij gedaan om je het gevoel te geven dat je nog nergens staat en nog een lange weg moet afleggen.'

In juli 2013 kwam er echter een einde aan zijn episode op White Hart Lane. 'Mijn leerschool zat erop', rakelt de rechtstvoetige Troost-Ekong op. 'Het laatste jaar leerde ik vooral goed één op één te verdedigen en hardheid te kweken. Instaan voor een defensieve organisatie, me verbaal laten gelden, die aandachtspunten. Van mijn lichting uit 1993 kregen er twaalf jongens een profcontract, enkel Kevin Stewart en ik zijn doorgebroken op het hoogste niveau. Dat zegt genoeg over hoe hoog de lat daar werd gelegd. Die bagage was onbetaalbaar. Ik ben blij dat Tim Sherwood en Les Ferdinand me bij de invallers een dosis realisme meegaven. Speelminuten verzamelen in een eerste elftal, die wenk kreeg ik mee.'

Op 16 februari staat hij misschien oog in oog met een oude bekende, wanneer Harry Kane met Tottenham afzakt naar de Ghelamco Arena voor de 1/16 finale van de Europa League. 'Dat wordt een leuk duel', knipoogt Willy. 'Ik zal mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen.'

