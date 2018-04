Trossard: 'Ik kan met één actie of pass een wedstrijd openbreken'

Vorige zomer werd er stevig aan de mouw getrokken van Leandro Trossard, de 23-flankaanvaller van Genk. Dat had veel te maken met zijn prestaties in de kwartfinales van de Europa League tegen Celta. 'Daar heb ik bewezen dat ik dergelijk niveau aankan', weet Trossard. 'Ik zat toen in een heel goede periode, Europees en in de competitie. Ik ben een straatvoetballertje, technische dingen uitproberen, dat voelt natuurlijk. Europese kwartfinale of niet, van de omstandigheden trek ik me doorgaans weinig aan.'

Celta zelf, maar ook Nice en RB Salzburg toonden concrete interesse, maar Trossard bleef in Genk. 'Het was niet de juiste timing, ik was net vader geworden', blikt hij daarop terug. 'Ik wist bovendien dat Genk de ploeg bijeen wilde houden. Natuurlijk, als je echt gefixeerd bent op een transfer en die gaat niet door... Ik kan me inbeelden dat zoiets door je hoofd blijft spoken. Maar ik vind: je ligt onder contract bij een club, dat heb je te respecteren. Als er niets concreet komt deze zomer, blijf ik met plezier nog een seizoen bij Genk. Ik laat alles op mij af komen.'

Uiteindelijk viel die beloftevolle campagne met Genk volledig in het water. De Limburgse winger blesseerde zich in augustus en in december opnieuw. Spierblessures. Uiteindelijk bracht een bezoekje aan Barcelona redding.

'Ik ben bij een assistent van Ramón Cugat (befaamde chirurg, vertrouweling van Pep Guardiola, nvdr) geweest. Mensen uit de medische staf van Genk hebben daar contacten. Cugat zweert bij lang rusten en vooral niet te snel belasten. Maar niet iedereen is gediend met zulke therapie. De meeste clubs willen hun speler zo snel mogelijk weer paraat hebben. Bij mij heeft het in ieder geval wel geloond.'

Europees voetbal afdwingen

Sinds de bekerfinale tegen Standard is Trossard weer fit bevonden voor de dienst. Hij is vastberaden nog een rol te spelen voor zijn ploeg in deze PO1. 'Dit zijn meteen tien topwedstrijden op rij, plezant voor mij natuurlijk. Ik heb in het verleden bewezen dat ik iets kan toevoegen aan deze ploeg. Zelfs zonder in de match te zitten, krijg ik altijd wel mijn momentje. Met één actie of pass kan ik een wedstrijd openbreken.

'Via de gps-tracker bleek dat ik op Gent 13,5 kilometer afgelegd had. Dat is veel. Als ik me goed voel, kan ik blijven gaan. De looplijnen zijn min of meer hetzelfde als onder Stuivenberg, maar onder Clement spelen we als ploeg iets compacter. Dat bewijzen ook de weinige tegengoals. Alleen moeten we nog efficiënter worden. Tot nog toe zijn we karig beloond voor ons goede voetbal.'

Een Europees ticket bemachtigen wordt het hoofdobjectief, beseft ook Trossard: 'Met de kwaliteit in deze groep moeten wij altijd een Europees ticket bemachtigen. Europees voetbal is ook een belangrijke vitrine voor elke speler. Als je daarin presteert, overtuig je makkelijker geïnteresseerde clubs.'