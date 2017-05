Tyron Ivanof: daar is 'm!

Bij Racing Genk was Tyron Ivanof spelmaker in de U16-ploeg die in het seizoen 2012-2013 landskampioen werd, een ploeg waarin onder meer ook Leon Bailey (nu Bayer 04 Leverkusen) en Bryan Heynen, Nordin Jackers en Dries Wouters (nu allen A-kern KRC Genk) speelden. Maar, getuigt vader Michaël, toen de tijd aanbrak dat de contracten moesten worden uitgedeeld, voelde hij nog weinig vertrouwen in zijn laatrijpe zoon.

'Pas op: de jeugdopleiding is in Genk absoluut top! Zeker geen slecht woord daarover', zegt hij. 'Maar van het toenmalige sportief management van de club hoorden we alleen maar opmerkingen over zijn lengte en zijn gewicht. Toen Tyron als topscorer en beste assistgever op de bank terechtkwam, wisten we: het is hoogtijd om hier te vertrekken.'

Delen Veel kleine mannetjes met grote voetbalkwaliteiten worden in de jeugd aan de kant geschoven voor jongens met een fysieke meerwaarde

Tyron was 17 toen hij zijn jongere broer Douglas naar de Noord-Franse eersteklasser LOSC volgde. Maar in Rijsel stelde zich hetzelfde probleem.

'Zijn gestalte en lichaamsbouw voldeden niet aan de normen van het Franse voetbal, kregen we te horen', aldus vader Ivanof. 'Tyron kreeg er bovendien een groeischeut van 15 à 20 centimeter en raakte geblesseerd.'

In het najaar van 2015 klopte Michaël met Tyron (en diens oudere broer Marvin) bij KV Kortrijk aan. Ty, zoals hij wordt genoemd, startte er bij de U19 en bleek al snel een buitengewoon talent te zijn. Dit seizoen blonk hij uit bij de beloften, debuteerde hij officieel in het eerste elftal met een sterke invalbeurt op (uitgerekend) het veld van Racing Genk en kwam hij zaterdag tegen Roeselare voor het eerst aan de aftrap. Zondag tekende hij bij KVK een vierjarig profcontract. Het geeft hem het comfort en de rust om zich op profniveau verder te ontwikkelen. Want, weet Michaël Ivanof, het leven van laatrijpe voetbaltalenten is vaak een zware strijd.

'Veel kleine mannetjes met grote voetbalkwaliteiten worden in de jeugd aan de kant geschoven voor jongens met een fysieke meerwaarde', besluit hij. 'Het is pas wanneer die kleine mannekes ook matuur zijn dat ze het verschil kunnen maken.'

Als ze, welteverstaan, tegen dan al niet ontmoedigd gestopt of in het provinciale voetbal verzeild geraakt zijn.