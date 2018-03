U17 en U19 worden U18: 'Beter is om de basis van het jeugdvoetbal te professionaliseren'

Ik beschouw dit als een prestigeproject van veel clubs. Het wondermiddel dat blijkbaar veel problemen gaat oplossen. Ik vind het vooral weer het proberen oplossen van een gevolg in plaats van het aanpakken van de kern van de zaak, van de oorzaak van het probleem. Beter is om de basis van het jeugdvoetbal te professionaliseren.

Delen Beter is om de basis van het jeugdvoetbal te professionaliseren

Niet normaal, vind ik het, als ik hoor hoe sommige clubs nu bezig zijn om zich te focussen op de U18. Blijkbaar gaat de winnaar van de nationale U18-competitie deelnemen aan de UEFA Youth League. Ik vergelijk deze kunstgreep met het proberen om een middelmatig onderhouden wagen met gemiddelde kwaliteiten aan de start van de Dakar-rally te brengen om hem dan te proberen te verkopen aan een Formule 1-team. Zoals je merkt komt het woord 'proberen' nogal vaak voor.

Delen We kunnen met cijfers aantonen dat meer dan 50 procent van de elitejeugdspelers totaal verkeerd geselecteerd zijn.

Hoeveel professionele jeugdcoaches hebben we in België?

Hoe groot is de uitstroom van spooktalenten?

We kunnen met cijfers aantonen dat meer dan 50 procent van de elitejeugdspelers totaal verkeerd geselecteerd zijn. Met andere woorden: elke jeugdclub gooit bij de eerste training van elk seizoen reeds de helft van zijn budget in de beek. Maar geen probleem. We erkennen het probleem en doen rustig op dezelfde manier voort.

Delen De realiteit is dat ik dagelijks talentvolle en gemotiveerde jeugdspelers ontmoet die de basisingrediënten van het voetbal niet kennen en herkennen.

We moeten spelers leren winnen, maar we moeten ze wel ook alle tools aanreiken om te kunnen winnen. De realiteit is dat ik dagelijks talentvolle en gemotiveerde jeugdspelers ontmoet die de basisingrediënten van het voetbal niet kennen en herkennen.

Eigenlijk draaien we ons een rad voor de ogen.

Delen Wist je dat tijdens internationale toernooien de gemiddelde leeftijd van een jeugdploeg oploopt per kwalificatieronde?

Wist je dat tijdens internationale toernooien de gemiddelde leeftijd van een jeugdploeg oploopt per kwalificatieronde? Gemiddeld zijn 50 procent van de jeugdspelers geboren in de eerste maanden van een kalenderjaar. Naarmate het toernooi vordert, stijgt de leeftijd. Met als (anti-)climax ploegen die aantreden met 75 procent van de jeugdspelers die geboren zijn in de eerste maanden van het jaar.

Delen Zolang we de mindset niet kunnen veranderen, zal België een transitland blijven in plaats van een opleidingsland.

Er is geen gebrek aan middelen in de voetbalsport, maar een gebrek aan inspiratie.

En nu gaan we ons dus focussen op het samensmelten van de U17 en de U19. Sorry, maar deze lichtzinnigheid raakt me. Het weggooien van financieel kapitaal, maar vooral het menselijk kapitaal. Men staat onvoldoende stil bij wat een impact deze lichtzinnige beslissingen kunnen hebben.

Zolang we de mindset niet kunnen veranderen, zal België een transitland blijven in plaats van een opleidingsland.