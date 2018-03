U17 en U19 worden U18: 'Een extra weerstand tegen doorstroming van talent die we creëren'

Uiteraard maken de grootste talenten de stap naar het tweede elftal vaak direct. Maar er zijn ook de laatbloeiers, de spelers die net wat meer tijd nodig hebben om door te groeien.

In een U18-team ben je genoodzaakt om de spelers na 6 maanden al een eerste keer te evalueren en dat is heel kort door de bocht. Een U19-team daarentegen geeft spelers een jaar respijt en dat kan voor sommigen het verschil maken.

Daarnaast geeft een U19-team spelers die bij het tweede elftal afvallen of voorlopig te licht bevonden worden nog even de kans om terug te vallen en wedstrijden te spelen op een aanvaardbaar niveau. Met een U18-team krijgen de te lichte tweedejaars nergens speelgelegenheid en dat komt de rehabilitatie van deze spelers niet ten goede.

Ik zie ook de noodzaak niet om te hervormen. Als je er als club voor kiest om met een U18-team te spelen, dan kan je dit toch perfect organiseren in de huidige context? Dat is een positief verhaal trouwens, want je talentvolle U18-spelers moeten het dan opnemen tegen oudere (U19-)tegenstanders.

Er zijn ook praktijkvoorbeelden. Brandon Mechele van Club Brugge bijvoorbeeld maakte gebruik van dit vangnet om nog een tijdje door te kunnen groeien. Hij is destijds even afgezakt naar de U19 omdat hij een bepaalde periode moeite had met de integratie. Zonder de U19-competitie was zijn terugkeer naar het tweede elftal extra bemoeilijkt geweest... en wie weet wat er dan met hem gebeurd zou zijn.

We zijn een klein land met een kleine vijver en moeten de doorstroming naar het eerste elftal met alle middelen ondersteunen. Dit is een extra weerstand tegen de doorstroming van talent die we creëren.