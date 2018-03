U17 strijden voor EK-kwalificatie

Cyprus (vrijdag 9 maart), Zweden (maandag 12 maart) en Kroatië (donderdag 15 maart): dat zijn de tegenstanders voor de U17 van bondscoach Thierry Siquet in de eliteronde die in Kroatië wordt afgewerkt. De winnaar van de groep gaat naar het EK in Engeland (van 4 tot 20 mei), de tweede maakt ook nog een kans, als hij bij de beste zeven is (er zijn acht groepen).

Het kan, maar het zal erom spannen, denkt Siquet, die in de kwalificaties met deze selectie 9 op 9 haalde tegen Malta, Noord-Ierland en Zwitserland en half februari vriendschappelijk won van Spanje (3-1). Siquet: 'Toch een referentie qua jeugdopleiding. Twee dagen later werden we wel met 0-3 geklopt door Frankrijk. Frankrijk had veel meer fysieke présence, allemaal stevige jongens. Dat gaf de doorslag.'

Opvallend in zijn selectie voor Kroatië: er zijn een paar jongens uit 2002 bij voor de posities rechts- en linksachter, waar de spoeling wat dunner is. Siquet: 'Wordt daar minder op gewerkt of is het toeval? Ik weet het niet. In jeugd hang je af van generaties.'

Rastalent

Ook opvallend: in zijn selectie zit er eentje die al in 1A debuteerde: Nicolas Raskin. Een maand geleden speelde hij 7 minuten tegen STVV, meteen de eerste Belg uit de 21e eeuw in 1A. De aanvallende middenvelder, opgeleid bij Standard en Anderlecht maar daar weggehaald door AA Gent, is een rastalent.

Nicolas Raskin is de zoon van Thierry, die nog voor Standard en Cercle Brugge voetbalde. In de selectie zit nog een bekende zoon van: Mathis Suray, zoon van Olivier (onder meer Charleroi, Anderlecht en Standard). Siquet: 'Een heel ander type dan zijn vader, een aanvaller.' Ook Lars Dendoncker, broer van, reist mee naar Kroatië.

Topteams

In de kern van Siquet zitten trouwens alleen voetballers van de topteams. 'Voor een stuk is dat toeval: als een jongen van Lokeren zich niet blesseert, is die erbij. Maar op die leeftijd is veel talent al geconcentreerd bij enkele topclubs.'