UEFA-voorzitter: 'Succes van Europese landen op WK is geen verrassing'

'Ik ben niet verrast', opende de Sloveen. 'Het voetbal in Europa is nu eenmaal beter georganiseerd. Er is meer infrastructuur, meer technische begeleiding. We werken helemaal anders dan andere continenten en dat verschil wordt elk jaar groter en groter.'

Delen Het voetbal in Europa is nu eenmaal beter georganiseerd. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin

De laatste vier overblijvende landen op het WK - België, Frankrijk, Kroatië en Engeland - zijn allemaal Europees. Voor de laatste niet-Europese finalist moeten we zelfs al teruggaan naar de zege van Brazilië in 2002, tijdens het WK in Japan en Zuid-Korea.

'Het is geen toeval dat tien van de dertien Europese landen de groepsfase overleefden', vervolgde Ceferin. 'Ook nadien waren de prestaties uitstekend, met zes kwartfinalisten en vier halvefinalisten. Ik ben dan ook een heel relaxed man momenteel. Eén van onze landen zal zeker het WK winnen.'

Ceferin prees Frankrijk als 'een fantastisch, modern team', België en Kroatië hebben volgens de UEFA-voorzitter 'grote individuele talenten, maar ook een goed team', terwijl Engeland 'in decennia niet zo'n sterke ploeg had als nu'. Rusland kreeg als organisator een pluim op de hoed.

Over het gebruik van de Video Assistant Referee (VAR) was Ceferin niet uitsluitend positief. 'Er waren plus- en minpunten', legde hij uit. 'Sommige zaken moeten nog verbeterd worden, maar over het algemeen werkte het systeem goed op het WK. Ik denk ook dat er geen weg terug meer is. In de UEFA-competities wordt het momenteel nog niet gebruikt, maar het zal zeker in één of andere manier ingevoerd worden. We zijn helemaal niet tegen het systeem, maar we zijn niet zeker of het op dit moment al duidelijk genoeg is.'