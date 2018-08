Union keert terug naar de bron

24 april 2016. Union Saint-Gilloise ontvangt Antwerp op de voorlaatste speeldag van de Proximus League. In een vol huis pakt geel-blauw de zege (2-1) en het behoud in 1B, terwijl het de Antwerpenaars de promotie naar 1A ontzegt. De fans van Union vieren feest die namiddag, maar ze realiseren zich nog niet dat het de laatste match in lange tijd zal zijn in het Dudenpark. Het Joseph Marienstadion voldoet immers niet meer aan de licentievoorwaarden voor eerste klasse en werkzaamheden dringen zich op. Daardoor ziet Union zich verplicht om t...