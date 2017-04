Uros Spajic: 'Zonder het goed te beseffen zat ik op een privévliegtuig naar Brussel'

Tot de laatste dag van de zomermercato was het wachten op een doorbraak in het dossier van Nicolas Lombaerts, maar Anderlecht haalde uiteindelijk Uros Spajic. De lastminutetransfer van Herman Van Holsbeeck blikt in Sport/Voetbalmagazine terug op die nerveuse deadlinedag.

'Ik was van plan om naar Duitsland of Spanje te trekken, maar tijdens de lunch kreeg ik telefoon van mijn makelaar', doet de Servische verdediger zijn verhaal. 'Hij vroeg mij om nog te wachten alvorens een beslissing te nemen, want Anderlecht had zich gemeld. Iets na 13 uur had ik Herman Van Holsbeeck aan de lijn en we waren er snel uit. Vervolgens heb ik de vicevoorzitter van Toulouse gevraagd om zich inschikkelijk op te stellen tijdens de onderhandelingen met Anderlecht. Tien minuten later volgde het verlossende telefoontje: om 15 uur zou ik door een privéjet worden opgepikt om naar Brussel te vliegen. Ik ben snel naar huis gegaan om enkele spullen te pakken en zonder het goed te beseffen zat ik in een vliegtuig richting Brussel.'

'Ik ben niet het type dat zich suf piekert of zich afvraagt: wat als?', gaat hij verder. 'Ik wist dat Anderlecht als club niet minder was dan Toulouse en voor de rest ben ik afgegaan op wat Ivan Obradovic mij tijdens een kort telefoongesprek had verteld over de club. Soms is het beter om je met de ogen dicht in een nieuw avontuur te storten. Dat Anderlecht eigenlijk een linksvoetige verdediger zocht, was dus niet belangrijk.'

Wat heeft hem overtuigd om op huurbasis naar Anderlecht te komen aangezien hij ook naar Duitsland of Spanje kon? Spajic: 'Dat Anderlecht elk seizoen voor de prijzen speelt. Van jongs af werd ik bij Rode Ster gedrild om te winnen en bij Toulouse ben ik mijn zegedrang een beetje kwijtgeraakt. Toulouse is een mooie, standvastige club, maar de ambities zijn er beperkt. Bij Anderlecht vind ik bepaalde dingen terug die ik bij Rode Ster gewoon was: de spanning rond een topwedstrijd, de druk om kampioen te spelen, het gevecht om een trofee... Er komt meer stress bij kijken, maar ik sta weer met de glimlach op het veld.'

Ondertussen werd het huurcontract van Spajic bij paars-wit omgezet naar een definitief contract tot 2021. Op de sociale media bedankte de verdediger daarvoor uitvoerig het bestuur van Toulouse. Spajic: 'Olivier Sadran, de voorzitter van Toulouse, had gerust vijf miljoen kunnen vragen nu ik weer opgeroepen werd voor de nationale ploeg en goed presteer in de Europa League, maar hij is correct gebleven. Alle respect daarvoor. Sadran heeft mij niet willen ambeteren en ik ben hem daar erkentelijk voor. Met de jaren is er tussen ons een vertrouwensrelatie ontstaan. Op de een of andere manier is er altijd een groot wederzijds respect. Zelfs toen het minder ging met mij, is Sadran mij openlijk blijven steunen.'

Alain Eliasy

'Kara en ik zijn als broers op het veld'

Lees het volledige interview met Uros Spajic in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 5 april.