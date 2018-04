Vader en zoon Courtois stappen naar rechter na uitlatingen van Marc Wilmots

Wilmots deed zijn uitspraken in een gesprek met de Franse tv-zender BeIn Sports. Hij zei onder meer dat wanneer tijdens het EK de ploegopstelling in de kleedkamer werd bekendgemaakt, die een kwartier later op "alle kanalen" was terug te vinden. Volgens Wilmots "verkocht een speler de opstelling, en dat is erg".

Hij voegde eraan toe dat Franse journalisten hem hadden verteld dat ze bewijzen hadden dat vader Courtois verantwoordelijk was voor het lekken van de info naar de media.

In een reactie op Facebook dient Thierry Courtois Wilmots van antwoord en kondigt hij juridische actie aan. 'De heer Wilmots herhaalt dus - niet voor het eerst - in het openbaar en gratuit de beschuldigingen die een aanslag vormen op mijn eer en reputatie net als ten opzichte van mijn zoon Thibaut. Wij hebben dan ook samen besloten een strafklacht in te dienen met burgerlijke partijstelling uit hoofde van laster en eerroof.'