Vadis Odjija: 'Terugkeer naar België niet voor meteen'

Je bent in Gent opgegroeid, je hebt bij Anderlecht de jeugdploegen doorlopen en je maakte carrière bij Club Brugge. Ben je nu een Gent-, Anderlecht- of Clubman?

VADIS ODJIDJA: 'Ik zou het niet weten... Met de drie clubs heb ik een band. Ik ben in Gent opgegroeid - mijn familie en vrienden wonen er nog - en ik heb er gevoetbald. Als ik een dag vrij heb, keer ik met plezier terug naar Gent. Het is mijn stad en daar voel ik me ook echt thuis. Anderlecht is dan weer de club die mij heeft opgeleid - daarvoor zal ik hen altijd dankbaar zijn. Bij Club Brugge ging mijn profcarrière van start. Vraag mij dus niet om te kiezen.'

Mocht je ooit terugkeren naar België zal je voor niemand goed kunnen doen.

'Als ik daar al rekening mee moet houden... Ik wil niemand behagen. Je m'en fous. Ik maak een keuze omdat het mij goed uitkomt. Ik zie mij ook niet als een clubman. Iedereen weet hoe het voetbal vandaag in elkaar zit: als jij niet vertrekt, is het de club die je buiten smijt.'

Ben je teleurgesteld dat Anderlecht niet aangedrongen heeft.

'Ze zitten nu toch goed met Sven Kums. (grijnst) Mijn prioriteit was de titel winnen met Legia en van de rest heb ik mij weinig aangetrokken. Als Anderlecht informeert of mij een voorstel doet, dan zal ik daar wel eens over nadenken. Maar een terugkeer naar België is niet voor meteen.'