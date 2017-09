Van Bon Jovi tot Speedy J: playlist brengt KV Kortrijk scherp aan de aftrap

Het initiatief komt van Karel-Jan Vercruysse, een KVK-supporter die in zijn vrije tijd dj is. 'Op de eerste speeldag ben ik mee geweest naar de uitmatch in Charleroi. Daar was ik enorm onder de indruk van de manier waarop de muziek voor de wedstrijd werd aangepakt en van de impact daarvan op de sfeer in het stadion', zegt hij. 'Het werd me meteen duidelijk dat er bij ons in Kortrijk nog veel ruimte voor verbetering was.'

Hij nam daarom contact op met marketingmanager Jelle Brulez. Die zei hem dat conditietrainer Youssef Vos hem net ook gevraagd had of het niet mogelijk was om de muziek voor de wedstrijd synchroon te laten lopen met het ritme en de intensiteit van de opwarming om de spelers zo geconcentreerd mogelijk aan de aftrap te kunnen brengen. Uiteindelijk kwamen ze samen tot een playlist van een uur met een vaste structuur. De nummers bouwen op van 80 tot 130 beats per minuut.

'De mix start een uur voor de wedstrijd', licht Vercruysse het nieuwe scenario toe. "Het eerste kwartier is het rustige, opbouwende popmuziek die iedereen kent. Daarna komen de spelers op het veld en wordt de muziek al iets meer opzwepend, maar niet té. Youssef wou daar Bon Jovi en Robbie Williams in, nummers met een bijna melancholisch gehalte die de spelers in een bepaalde sfeer moeten brengen.'

Eens het eerste kwartier van de warming-up voorbij is, steken we een tandje bij en wordt het iets meer elektronisch. 'Dan mag er ook al wat meer beat in zitten', aldus Vercruysse. 'Een kwartier voor de aftrap gaan de spelers naar binnen. Youssef wil dat we danParty Rock Anthem van LMFAO spelen. Ik vermoed dat ze het tijdens de training ook wel eens gebruiken om op te zwepen en dat de spelers het dus herkennen.'

'In het laatste kwartier ten slotte heb ik een beetje vrij spel om de supporters echt te gaan opjutten en het tempo en de sfeer in de tribunes de hoogte in te jagen. Daar is Pullover van Speedy J een heel dankbaar nummer voor en dat draaien we daarom als laatste.'

'Wat volgens mij nóg beter zou zijn, is dat de muziek niet meer afgezet zou worden op het moment dat de opstellingen worden afgeroepen. Ik zou hem zelfs nog luider zetten. Zo doen ze het in Charleroi. Daar roepen ze de spelers van de thuisploeg af op het ritme van de muziek. Mijn gevoel is dat de muziek bij ons nog wat te stil staat.'