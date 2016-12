Van Buyten: 'Als mens zet ik Usain Bolt op hetzelfde niveau als Franck Ribéry'

'Usain Bolt staat er altijd wanneer men hem verwacht. Alleen dat al is moeilijk. Er ligt zo'n onmenselijke druk op die man, bij elke competitie weer, maar hij faalt nooit. Ik heb het geluk gehad hem een beetje te kennen, hij kwam soms bij Bayern om er zich te laten verzorgen door de clubdokter, de fameuze Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Als mens zet ik hem op gelijke hoogte met Franck Ribéry. Altijd opgewekt, aan één stuk door grapjes makend. Cool, zoals je hem ook ziet bij de start van zijn wedstrijden. Hij kwam bij ons aan in de gedaante van de snelste man ter wereld, maar daaronder bleek een opgewekte en onbezorgde jonge kerel schuil te gaan.'

'Ook met de bal aan de voet was hij niet slecht. Als men zegt dat hij carrière had kunnen maken als voetballer, kan ik dat alleen maar bevestigen. Waarschijnlijk was hij dan een diepe spits geweest. Als hij met ons mee trainde, stuurden we hem altijd de ruimte in. Dan vertrok hij met vijf meter achterstand maar kwam met vier meter voorsprong alleen voor de keeper. Op sportschoenen, want hij had geen voetbalschoenen, hé.

'Toen ik hem in Rio bezig zag, bleef ik me afvragen wat zijn beste nummer is. Zowel op de 100 meter, de 200 meter als in de aflossing is hij top. Men zegt dat hij misschien overschakelt naar de 400 meter. Volgens mij kan hij met die lange benen van hem zijn topsnelheid een ganse ronde vasthouden, 400 meter lang. Maar het meeste indruk maakt op mij het zichtbare gemak waarmee hij zijn wedstrijden loopt, alsof hij het niet eens voelt de snelste man ter wereld te zijn.

'Ik bewonder wielrenners, ik was diep getroffen door wat Nafissatou Thiam in Rio presteerde, maar Bolt, dat is nog van een ander kaliber. Die man fascineert me mateloos.'