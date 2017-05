Van Buyten: 'Ik heb Heynckes gecontacteerd en Stuivenberg voorgesteld'

'Ik geloofde in Yannick Ferrera', zegt Daniel Van Buyten. 'Een jongen die werkt als een gek. Hij heeft een filosofie die mij bevalt. Er was een goed contact met hem tot het moment dat het misgelopen is en hij niet meer kon werken zoals hij wilde. Olivier Renard had hem in zijn greep. Het was niet mogelijk om op die manier te werken, de resultaten volgden niet meer en er moest een beslissing genomen worden.'

'Ik heb toen Jupp Heynckes gecontacteerd - waarom niet? Hij woont niet zo ver. Maar hij wilde de ploeg niet overnemen. Hij vertelde me dat hij zelfs een duizelingwekkend voorstel uit China geweigerd had. Ik heb ook contact opgenomen met de makelaars van Lucien Favre en Rudi Garcia. Ik ben met Vítor Pereira gaan praten. Ik heb zelfs Louis van Gaal gepolst. Die voelde er zelf niks voor, maar zei me: 'Ik raad je Albert Stuivenberg aan. Hij was mijn assistent. Hij is heel goed, ik zou niet twijfelen.'

'Maar uiteindelijk kozen we voor Aleksandar Jankovic omdat Olivier Renard die kende en zijn kwaliteiten aanprees. We hebben het advies van onze sportief directeur gevolgd. We hebben Jankovic een contract van lange duur aangeboden om zo ons vertrouwen in hem te tonen. Maar enkele maanden later werd hij al ontslagen.'

'Kijk eens naar Francky Dury bij Zulte Waregem, naar René Weiler bij Anderlecht: die hebben ook in het oog van de storm gestaan. Maar hun directie is achter hen blijven staan en zie wat ze nadien getoond hebben...'

