Van Crombrugge: 'Heb niet gezegd dat Ajax vier miljoen voor mij bood'

Vanavond speelt KAS Eupen vriendschappelijk tegen Borussia Mönchengladbach, een treffen waarvoor afgelopen weekend al 2000 tickets in voorverkoop waren aan de man gebracht. Een wedstrijd waar verwacht wordt dat doelman Hendrik Van Crombrugge flink aan de tand zal gevoeld worden.

Van Crombrugge verkoos onlangs een verlengd verblijf aan de Kehrweg boven de mogelijkheid om bij Ajax tweede doelman te worden. 'Ik heb daar even over nagedacht en besloot toen te blijven. Ajax is een mooie club, en deed me een mooi bod. Misschien zou 90 procent van de spelers in mijn geval anders beslist hebben, maar ik heb een carrièreplan in mijn hoofd en wil eerst de prestaties van vorig seizoen bevestigen.'

Het bod dat Ajax aan Eupen deed, zou wel geen vier miljoen euro bedragen hebben zoals aangegeven in Sport/Voetbalmagazine, maar ongeveer drie miljoen euro. Van Crombrugge wil dat nuanceren: 'Ik heb gepraat over het bod, maar niet gezegd dat Ajax vier miljoen bood.' Eupens algemeen directeur Christoph Henkel bevestigde het bod, maar niet het cijfer: 'Het is niet onze gewoonte cijfers naar buiten te brengen, zeker niet als de zaak niet door is gegaan. We zijn tevreden dat Hendrik bij ons doorgaat.'