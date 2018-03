Van der Elst: 'De Dembélé van tegen Juventus moet spelen op het WK, zonder discussie'

Mousa Dembélé verkeert de voorbije maanden in de vorm van zijn leven. Als centrale middenvelder van Tottenham imponeerde hij in de topwedstrijden tegen onder meer Arsenal en Juventus. Ook Franky Van der Elst, jarenlang een referentie als nummer zes voor de verdediging, ziet het graag gebeuren. Wie zou hij op die positie zetten tijdens het komende WK in Rusland?

'Als we de Dembélé van de laatste weken in Rusland op het WK kunnen krijgen, is dat wel duidelijk', vindt de analist en huidig assistent-coach van de Belgische U19. 'Ik vond Dembélé altijd al een geweldige speler, maar hij heeft me ook al ontgoocheld, omdat het te weinig vooruit ging. Te vaak speelde hij breed, niet alleen in de passing, maar hij ging ook zelf, zonder bal, te weinig diep. De laatste wedstrijden met Tottenham waren op dat vlak wél indrukwekkend. Op Juventus gaf hij een aantal ballen door de as van het veld, op Harry Kane en Dele Alli. Hij is niet van de bal te zetten en loopt jongens voorbij alsof ze er niet staan. Ook tegen Arsenal was dat al zo. Die Dembélé moet spelen, zonder discussie.'

Er hangt één voorwaarde aan vast, vervolgt Van der Elst: 'Alleen heeft hij soms wel eens problemen met een van zijn enkels. Hij moet ook topfit zijn.'