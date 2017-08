Van der Elst: 'Vanderhaeghe is een trainer voor Club'

... de start van de competitie

'Ik stel vast dat ik mij erger aan ploegen die niet klaar zijn voor de start, waar er dan nog van alles beweegt en verandert. Zie wat er bijvoorbeeld bij Club gebeurt met Engels en Izquierdo. Poulain valt uit, Mera is geblesseerd en dan wordt er opeens toch weer een beroep gedaan op Engels. Mijn gevoel is dat spelers daar ook helemaal anders tegenaan kijken dan vroeger, dat er zijn die redeneren: ik heb tijd, want ik ga toch weg. Maar je wilt toch in vorm zijn als je bij je nieuwe club aankomt? Voor supporters is dat heel vervelend. Ik ergerde mij vorig seizoen ook toen Anderlecht in de derde voorronde van de Champions League tegen Rostov moest spelen en er verklaard werd: "We zijn niet klaar voor die match." Maar het gaat om 15 miljoen!'

... Yves Vanderhaeghe

'Op termijn is dat een trainer voor Club Brugge. Hij denkt altijd aanvallend, heeft een goed zicht op het spel, lijkt mij goed met zijn spelers om te gaan, managet zijn groep goed. Ik hou ook van zijn naturel voor de camera. Al zijn daar intussen wel een paar deukjes in gekomen met onder meer zijn 'pootje-lap'-uitspraak. (lacht) Hij mekkert ook te veel tegen de vierde scheidsrechter. Twee jaar geleden deed hij dat niet. Dan zeg ik: "Niet doen, Yves, alstublieft." Maar ik snap dat ook wel. Onderschat die druk om elk jaar beter te moeten doen niet. Elk weekend word je blootgesteld aan de mannen in de tribune, de camera's en de media. Uit eigen ervaring weet ik dat wanneer je thuiskomt, je soms denkt: "Wat heb ik nu weer allemaal gezegd?!" Maar het mag niet constant zijn.'

... zijn titelfavoriet Anderlecht

'Met Kara en Spajic is het stevig achterin en het haalde er Kums en Onyekuru bij. Ik vond het wel merkwaardig dat Onyekuru op Antwerp niet gebruikt werd. Van Anderlecht verwacht ik ook goed voetbal. Vorig seizoen was ik al heel kritisch voor hun spel. Ik begrijp wel dat het in het begin aanpassen is en dat de kleedkamer uitgekuist moest worden, maar na een paar maanden mag je toch ook voetbal verwachten? Vorig seizoen heb ik zelden of nooit genoten van Anderlecht. Nochtans: Anderlecht is Anderlecht en daar hoort goed voetbal bij. Dat is de standaard, zoals die er in Duitsland voor Bayern is, in Nederland voor Ajax en in Spanje voor Barcelona en Real Madrid.'

Lees het volledige interview met Franky Van der Elst in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 9 augustus.