Van Haezebrouck zet puntjes op de i: 'Deschacht ook bij 10 punten voorsprong naar B-kern'

Deschacht, die vrijdag 37 wordt en al 17 seizoenen voor Anderlecht voetbalt, werd woensdag naar de B-kern verwezen wegens zijn te negatieve houding op het veld en in de kleedkamer, nu paarswit op de sukkel is.

Vanhaezebrouck benadrukte op een persconferentie dat de sanctie voor de verdediger niet bedoeld is om een slachtoffer te vinden om een schokeffect te kunnen creëren. 'We zouden hetzelfde gedaan hebben als we nu de leider waren met tien punten voorsprong'.

Hij ontkrachtte ook de berichten in de media als zou het niet boteren tussen hem en Deschacht. 'Er is nooit een probleem geweest tussen mij en Deschacht. Hij heeft onder mij 84 procent van de matchen gespeeld en ik heb het zelfs voor hem opgenomen in een ander dossier, voor mijn periode hier (de gokaffaire, nvdr.)'.

HVH erkent dat de club zichzelf hiermee pijn doet. 'We zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan. Ik heb ook niet de gewoonte om als straf spelers naar de B-kern te sturen. Deschacht is toch iemand speciaal voor deze club. Daar denk je over na, ook al omdat we geen overschot aan spelers en al zeker niet aan verdedigers hebben. Ondanks al die elementen hebben toch de beslissing genomen'.

De feiten zijn van die aard dat ze de groep hinderden om op een normale wijze te werken, aldus de Anderlecht-trainer. 'We willen een positieve dynamiek creëren en daarvoor moeten we de rangen gesloten houden, dat is primordiaal. Anders komen we hier niet uit', besloot Vanhaezebrouck, die geen verdere vragen over de kwestie-Deschacht wilde beantwoorden.

Steun

Vorige week uitte Vanhaezebrouck zware kritiek op de spelersgroep. Dat heeft volgens hem effect gehad: 'Er moet leven in de brouwerij komen. Ik heb een elektroshock uitgedeeld en dat heeft reactie teweeggebracht bij mijn groep. De spelers beseffen de ernst van de situatie'.

Volgens de coach heeft hij ook nog steeds de steun van de spelers. 'Er is aan de spelersgroep gevraagd of ze het niet meer zagen zitten met mij en er kwam unaniem een negatief antwoord.'

Over de wedstrijd tegen STVV, die op de persconferentie wel een randfenomeen leek, zei Vanhaezebrouck dat er zeven beloften geselecteerd zijn vanwege de vele blessures en schorsingen. Onder meer Dendoncker, Kums en Najar spelen niet mee.