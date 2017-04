Van Himst: 'Tielemans en Dendoncker mogen hoger mikken dan een Europese middenmoter'

'Ze hebben een goeie ploeg, maar als je die wedstrijd tegen Manchester United ziet, was het verschil groot, vooral in de eerste helft', is Van Himst meteen eerlijk in zijn analyse. 'Na de rust durfde Anderlecht meer, alleen is de vraag: kun je durven of niet? Ik bedoel: konden ze zelf druk zetten, of mochten ze op dat moment druk zetten omdat de tegenstander dat toeliet? Is het door je eigen sterkte of omdat de andere ploeg je laat komen? Als de ene ploeg 100 miljoen kan uitgeven om één speler te kopen (Paul Pogba, nvdr) en de andere maar 10 miljoen (Nicolae Stanciu, nvdr), dan heb je te maken met twee verschillende werelden. Vooral in de eerste helft zag je het verschil. Ik moet wel zeggen dat René Weiler er een geheel van heeft gemaakt. Ze spelen goed georganiseerd. Het zou iets aanvallender kunnen, maar dat is de keuze van de trainer.

'Anderlecht heeft best goeie voetballers, al zijn er daar nu een paar van in mindere vorm, zoals Hanni en Stanciu. Maar als je ze één voor één inschat, maakt dat toch een sterk team. Ze komen niet meteen op het plein om druk te zetten, het is eerder een beetje afwachtend en daarna pas voluit spelend. Dat heeft niets te maken met de kwaliteit, wel met de keuze die een trainer maakt.'

Dendoncker en Tielemans

Het doet Van Himst wel deugd twee spelers uit de eigen jeugd te zien schitteren in het A-elftal. Youri Tielemans en Leander Dendoncker krijgen lof én advies van de Belgische voetballer van de eeuw: 'Los van het geld zou mijn raad op puur sportief vlak zijn: blijf nog een jaar. Maar dat wordt moeilijk, hoor. Youri heeft alles om mee te draaien in een grote buitenlandse ploeg. Het moeilijke voor zo'n jongen bij een overgang naar een grote club in het buitenland is altijd: kan hij zich integreren in die andere ploeg, gaan ze hem daar aanvaarden, met hem willen spelen? Puur kwalitatief kan hij dat aan, net als Leander Dendoncker.'

'Toen hij klein was, zag ik in Leander al een nieuwe Ludo Coeck. Leander is, net als Ludo, een speler die voor één positie gemaakt is: die van verdedigende middenvelder. Alleen wil hij soms alles tegelijk doen, links en rechts lopen, terwijl je op die positie een beetje discipline moet hebben. Het enige wat er nog niet helemaal uitgekomen is, is het oprukken en scoren vanuit de tweede lijn. Tielemans is toch een ander type, die oogt ook wat eleganter. Maar allebei gaan ze hun weg maken in het buitenland. Niet bij een bescheiden middenmoter in een van de topcompetities. Ze mogen hoger mikken met hun kwaliteiten.'

