'Kums moet zich nog aanpassen aan de manier waarop we spelen'

Herman Van Holsbeeck over...

... de voetbalfilosofie van René Weiler:

'Elke trainer heeft zijn eigen visie over voetbal. Maar iedereen moet zich bewust zijn dat het spel evolueert. In het moderne voetbal heb je op elke positie box-to-box-spelers nodig want in negentig procent van de matchen moet je je duels winnen, de tweede bal veroveren en snel omschakelen. Het voetbal van Weiler heeft ons tot in de kwartfinales van de Europa League gebracht... Ik ben niet vergeten dat José Mourinho ons na de match op Old Trafford in de kleedkamer is komen feliciteren met onze manier van spelen.'

... het probleem Kums:

'Het is niet de Kums van Gent. Hij heeft vorig seizoen niet veel gespeeld en hij moet zich aanpassen aan de manier waarop we spelen. Door de positie van Dendoncker moet hij iets hoger spelen en daar heeft hij het moeilijk mee. Ik hoor bepaalde supporters al zeggen: 'Waarom hebben ze Kums gepakt? Het is geen Tielemans.' Klopt. Maar een nieuwe Tielemans had ons veertig miljoen euro gekost.'

... het vertrek van Mile Svilar:

'We hebben die jongen vanaf zijn twaalf jaar verwend en gepamperd. En finaal blijf je achter met het gevoel dat je misbruikt bent geweest. De manier waarop... Svilar zou van ons een nieuw contract van vier of vijf jaar krijgen, maar Weiler vond hem nog niet matuur genoeg om basisspeler te zijn bij Anderlecht. Tijdens een gesprek in mijn bureau heeft Weiler hem dus voorgesteld om een seizoen ervaring op te doen bij Waasland-Beveren en twee keer per week op Neerpede te blijven trainen.

'Weiler had nog maar net de deur dichtgetrokken en Svilar begon meteen te mekkeren. 'Ik naar Waasland-Beveren? Wat denkt die kerel wel? Als het zo zit kom ik niet meer.'Ik had hem bijna bij de keel gegrepen. Een ket van 17 jaar hoort niet zo te praten over zijn trainer. De volgende dag heeft hij zijn kastje leeggemaakt en we hebben hem niet meer gezien. Ik heb mijn emoties opzijgezet en het enige wat mij toen nog interesseerde was een club voor hem vinden.'

'Als je weet dat Gent ongeveer 3 miljoen euro heeft betaald voor Lovre Kalinic, dan is 2,5 miljoen euro voor Svilar, in mijn ogen nog altijd een jeugdspeler, geen fout bedrag. En zeggen dat de makelaar van Kalinic hier ooit zat. Hij werd om 14 uur in Gent verwacht, maar hij was bereid om alles af te blazen en hier te tekenen. Ik heb onmiddellijk naar Roger Vanden Stock gebeld. Wat doen we met Svilar? Hij zei: houden. Kalinic is naar Gent vertrokken en Svilar zijn we ook kwijt...'