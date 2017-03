Van Holsbeeck: 'Mogi als makelaar... het is of dat beroep voor hem gecreëerd is'

'Het voetbalwereldje zit raar ineen', vertelt Mehdi, manager van Sporting Charleroi en broer van Mogi Bayat. 'Als Mogi niet betrokken is bij een transfer, dan verwacht ik altijd dat er iets vreemds gaat gebeuren, dan kan er opeens nog een moeder of een vader of een nichtje of een andere makelaar opduiken... Met Mogi is alles duidelijker. Hij bespaart me tijd, energie en geld.'

Ook bij Anderlecht is Mogi Bayat kind aan huis. Zo regelde hij onlangs nog de transfer van Hamdi Harbaoui van Anderlecht naar Charleroi. Kan Mogi Bayat ondertussen als de invloedrijkste man in het Belgische voetbal beschouwd worden?

HERMAN VAN HOLSBEECK: 'Zijn succes heeft hij in de eerste plaats aan hard werk te danken. Neem nu bijvoorbeeld de zaak van Uros Spajic. Toen Goran Lovre me vertelde dat Spajic een interessante speler was, heb ik meteen Mogi gebeld, omdat die een ongelooflijk netwerk heeft. Het feit dat die speler enkele uren later in mijn bureau staat, terwijl het de laatste dag van de transferperiode is... Ik denk niet dat er 36 makelaars zijn die dat voor elkaar zouden krijgen. Idrissa Sylla, van wie hij niet de makelaar was, zat in Guinee met zijn nationale ploeg toen we hem wilden transfereren. Zijn makelaar zei dat hij wel ging tekenen maar dat we het niet zouden halen binnen de deadline. Wie is toen op het vliegtuig gesprongen en op 24 uur tijd heen en weer gevlogen naar Guinee en met de ondertekende documenten teruggekomen? Mogi zat onder de koortsblaasjes maar de transfer was rond geraakt. Wat is het probleem met Mogi? Als bestuurder ging hij al eens te bot te werk. Mehdi is slimmer, meer een diplomaat. Maar Mogi als makelaar... het is of dat beroep voor hem gecreëerd is.'

MEHDI BAYAT: 'Men wil doen geloven dat Mogi zo'n figuur is die in de schaduw aan de touwtjes trekt, maar dat is pure fantasie. Mogi is een dealmaker. Hij maakt dingen mogelijk. Bij Charleroi geloven sommigen nog dat Mogi sportief directeur van de club is - wat helemaal niet zo is. Maar als ik zie dat een dossier ingewikkeld is en er veertien makelaars bij betrokken zijn, dan vraag ik Mogi om de situatie te ontmijnen, want hij is heel bekwaam.'

HERMAN VAN HOLSBEECK: 'Mogi houdt van fotootjes en tweets, daar kickt hij op. Ik heb hem al meermaals de raad gegeven om wat discreter te zijn. Maar dat zul je niet kunnen veranderen. Laat ons evenwel stoppen om te praten over invloed, het gaat om bekwaamheid. Als hij morgen met waardeloze dossiers afkomt, dan stop ook ik de samenwerking met hem, hoor.'

