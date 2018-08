Van Kubo tot Endo: maak kennis met de 'Seven Samurai' in onze competitie

Wataru Endo (STVV): 25-jarige verdedigende middenvelder, aanwezig op het voorbije WK in Rusland, maar speelde daar geen minuut. In 2016 was hij aanvoerder van de Japanse olympische ploeg. De recentste Japanse aanwinst in onze JPL geraakte een uur voor de aftrap van de Limburgse derby speelgerechtigd, mocht invallen en lukte prompt het doelpunt dat een onverhoopt punt opleverde. Komt over van Urawa Red Diamonds.

Yuya Kubo (AA Gent): 24-jarige aanvaller die in januari 2017 Young Boys Bern verruilde voor Gent. Kende een knaldebuut door een vrije trap binnen te krullen in de topper tegen Club Brugge. Het voorbije anderhalf jaar meestal basisspeler bij de Buffalo's maar niet altijd even populair vanwege zijn gebrek aan regelmaat en soms te zelfzuchtige speelstijl. 13-voudig Japans international, maar verrassend niet geselecteerd voor het voorbije WK.

Ryota Morioka (Anderlecht): 27-jarige aanvallende middenvelder die in eigen land naam maakte bij topclub Vissel Kobe en in 2016/17 kennismaakte met het Europese voetbal bij Slask Wroclaw. Verhuisde vorige zomer naar Waasland-Beveren en groeide daar snel uit tot revelatie. In 27 wedstrijden scoorde hij negen keer en deelde elf assists uit. Anderlecht plukte hem in de winterstop al weg (contract tot 2021), maar daar zit de nummer tien op een zijspoor.

Takahiro Sekine (STVV): 23-jarige flankspeler die voor één seizoen gehuurd wordt van de Duitse tweedeklasser Ingolstadt. Vorig seizoen kwam hij er amper aan spelen toe. Doorliep in Japan alle nationale jeugdreeksen en kwam tussen 2013 en 2017 uit voor recordkampioen Urawa Reds. Hij voetbalde er zich de geschiedenisboeken in met een wonderlijke solo tegen Sanfrecce Hiroshima (check YouTube). Zijn integratie bij STVV werd wat afgeremd door een blessure tijdens de voorbereiding.

Takehiro Tomiyasu (STVV): 19-jarige centrale verdediger, vorige winter al neergestreken in Sint-Truiden, waar hij een contract tekende voor 3,5 jaar. Wist deze competitiestart een basisplaats te veroveren. STVV is zijn eerste ervaring op het hoogste niveau, in Japan kwam hij uit voor tweedeklasser Fukuoka. Staat bekend als een toptalent en wordt gezien als een zekerheidje voor de Japanse olympische ploeg in 2020.

Yuta Toyokawa (Eupen): 23-jarige vinnige aanvaller die in onze competitie vorig seizoen al naam vergaarde door Eupen op miraculeuze wijze in eerste klasse te houden met drie goals in zestien minuten op de slotspeeldag tegen R. Excel Mouscron. Sinds vorige winter bij de Oostkantonners actief, waar hij een contract tekende tot 2020. Lijkt deze campagne een vaste waarde te kunnen worden.

Naomichi Ueda (Cercle Brugge): 23-jarige verdediger, maakte deel uit van de Japanse WK-selectie maar kwam in Rusland niet in actie. Heet een stevige, gedisciplineerde rechtsvoetige stopper te zijn. Kwam deze zomer over van Kawashima Antlers, waarmee hij in 2016 de Japanse landstitel en beker won. Tekende bij Cercle een contract voor vier jaar.