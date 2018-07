'Als morgen Vincent Kompany stopt, moeten we daar iets mee doen'

Delen Ik kan u vandaag niet garanderen dat wij over tien jaar eenzelfde gouden generatie gaan hebben als deze. Mocht ik in Duitsland wonen, dan kon ik dat wel. Of in Frankrijk Chris Van Puyvelde

Chris Van Puyvelde: 'Zijn er garanties voor de opvolging? Er gaat een continuïteit zijn in het beleid, dat kan ik nu al zeggen. Maar puur demografisch blijven we met elf miljoen en gaan we het, net als Nederland, altijd veel meer van de pieken moeten hebben dan Duitsland of Frankrijk. Ik kan u vandaag niet garanderen dat wij over tien jaar eenzelfde gouden generatie gaan hebben als deze. Mocht ik in Duitsland wonen, dan kon ik dat wel. Of in Frankrijk.'

'Waar gaan velen verloren? Bij de overgang van talent naar performance. Ik ben blij dat jongens die uitweken, nu terugkeren: Senna Miangue, Zinho Vanheusden, Zakaria Bakkali... De befaamde lichting van 1996 waar Johan Boskamp zo lovend over was. We moeten analyseren wat daarmee gebeurde en ons behoeden voor lof op andere jongeren die volgen. We moeten hen leren winnen.

'In Frankrijk beginnen ze in hun centres de formation bij de U13. Marc Coucke heeft, voor de U17 naar het EK vertrok, al zijn jongens een contract gegeven. Dat ging vroeger niet gebeuren. Youri Tielemans en Romelu Lukaku hebben bij Anderlecht een goeie opleiding gehad, een belangrijk aantal wedstrijden in de Pro League gespeeld en dan de stap gezet.

'Wij zijn een opleidingsland, zegt de UEFA, net als Nederland. Waarbij wij onze krachten met de universiteiten nog beter moeten bundelen. Op een halfuur kunnen wij nu bij de nationale ploeg de maturiteit van iemand meten. Een early, een late of een normal. Dries Mertens was een jongen van vijftien met de fysieke maturiteit van iemand van dertien.

'Dat soort zaken dien je te weten, omwille van één ding: we mogen geen talent verliezen. Want ik durf van niemand op zijn zestiende te zeggen: die gaat het maken. Zelfs niet van Hazard. Want voor elke Hazard is er een Charly Musonda. En zo kan ik tien voorbeelden geven.'

Identiteit

'Ons DNA hebben we hier getoond: mooi voetbal, verzorgd. Belangrijk daarin is onze diversiteit', vervolgt Van Puyvelde. 'Creativiteit, flexibiliteit en teamwork. Goeie analisten, goeie scouts, goeie trainers, goeie fysical coaches. Hun aanwezigheid willen we opnemen in de licentievoorwaarden van de clubs. Ook sociale begeleiding. De sociale cel van Anderlecht heeft het verschil gemaakt om van talent naar performers te komen. We hebben nu nog te weinig trainers met een diversiteitsachtergrond, daaruit moeten we meer rekruteren.

'Met Thierry Henry hebben we er hier vaak over gepraat. Hoeveel spelers komen er niet uit de banlieues van Parijs? Wat zie je daar: de struggle of the street. Daar vind je nog dikwijls de speciallekes. Die diversiteit moeten we behouden en omarmen én hen confronteren met mensen die weten wat het is. Voetbal brengt mensen samen, dat hebben we ook in België nog eens gezien.

'Als morgen Vincent Kompany stopt, moeten we daar iets mee doen. Wij moeten deze Duivels integreren in ons voetbalbestel. De Franse jongeren spelen in de CFA, ook dat moeten we meenemen. De onze integreren bij de amateurs, daarna in 1B.'

'Ik denk dat we iets te lang met opleiding zijn bezig geweest, net als Nederland, en minder met winnen, met efficiëntie. In de eerste aanname, in het doorspelen, de inspeelpass, het leren intercepteren. Wij moeten terug meer bezig zijn met de basics van het voetbal.

'Het grootste deel van onze trainingen wordt gegeven tussen de twee strafschopgebieden, constateerde Roberto, terwijl een wedstrijd in die twee gebieden wordt beslist. Ik heb lang met Trond Sollied gewerkt. Alle trainingen waren gericht op afwerken in de zestien, posities, opnieuw en opnieuw. Iedereen vroeg zich af: waarom blijven die scoren...? Wel: daardoor!'