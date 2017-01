Vanaken: 'Met Vázquez ben ik het duel ook moeten aangaan'

Eén jaar na het vertrek van Víctor Vázquez zit er in de Brugse kern opnieuw een directe concurrent voor Hans Vanaken. Lex Immers heet hij, een dertigjarige Hagenees met lef, die na een moeilijk halfjaar bij Feyenoord een tweede adem vond in de Engelse tweede klasse. Dat mondde vorige zomer uit in een definitieve transfer naar Cardiff City, maar na opnieuw moeilijke maanden wil Immers, die op stage een zeer fitte indruk liet, in Brugge zijn carrière verse zuurstof geven. Hans Vanaken, over die interne strijd: "Lex is iemand die verschillende posities aankan. Ik heb hem in Nederland niet heel vaak zien spelen, maar op stage leerden we elkaar beter kennen. Hij is duidelijk fysiek in orde, kan veel lopen en werk verzetten en in de zestien zal hij wel zijn doelpunten meepakken. Misschien heeft hij inderdaad wat dezelfde stijl als ik. Misschien iets minder voetballend, maar qua body fysiek sterker."

Is Vanaken nu meer geprikkeld door zijn komst? Hans Vanaken: "Ik probeer mijn ding te doen en kijk niet te veel naar anderen. In een topclub ben je toch nooit alleen. Toen ik hier kwam, was Víctor er en moest ik het ook aangaan, dat duel. Je zult aan de top altijd moeten vechten en proberen te laten zien dat je de beste bent."

Meer risico

Ondertussen kreeg de jonge Belg toch weer wat kritiek te slikken over zijn wisselvallige vorm. Misschien hangt Vanaken te veel af van de spelers rond zich. Je kunt wel ruimte zien, maar als niemand er kan induiken, hou je misschien beter de bal bij. Het heeft geen zin om verloren ballen te geven. "Dat denk ik soms ook," beaamt Vanaken, "maar de mening hier is dat er wat meer risico in mijn ballen mag. Soms heb ik het gevoel dat ik weinig ballen wil verliezen. Als ik het anders doe... In de statistieken zal de pass misschien maar in één op de drie of vier gevallen goed zijn, maar anderzijds creëren we dan misschien een kans extra. Dat zijn keuzes die je maakt. En dan is het altijd makkelijker spelen als iedereen op zijn niveau is."

Lees het volledige interview met Hans Vanaken in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

Stats: Vanaken vs Immers

Seizoen - club (goals/assists)

2013/14 Lokeren (11/10) / Feyenoord (12/6)

2014/15 Lokeren (8/8) / Feyenoord (7/4)

2015/16 Club Brugge (10/9) / Feyenoord (-/-), Cardiff (5/1)

2016/17 Club Brugge (4/2) / Cardiff(-/-), Brugge