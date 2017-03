Vanderbiest: 'Ik verwacht dat Antwerp het dit keer wel zal afmaken'

Fred Vanderbiest (39) was dit seizoen tot 11 oktober hoofdcoach van Royal Antwerp FC, de komende tegenstander van KSV Roeselare in de finale van 1B. Hij won in die periode toen trouwens van zijn ex-club met 1-0. Vanderbiest: "Roeselare is ook nu weer een typische tweedeklasser: goed uitgebalanceerd, compact en fysiek sterk." Na de winterstop stokte de machine echter. "Dat tikkeltje geluk van voorheen ontbrak en enkele spelers die het voor Nieuwjaar uitstekend deden, kwamen in een dalende vormcurve terecht. Hopelijk halen ze in de finalewedstrijden weer hun beste niveau. Al denk ik dat er weinig te doen zal zijn aan Antwerp. Ik verwacht dat ze het dit keer wel zullen afmaken. In de competitie wonnen ze trouwens drie van de vier keer van Roeselare."

"In mijn periode bij Antwerp was het nog met vallen en opstaan. Eigenlijk speelde ik mijn beste wedstrijden in de voorbereiding tegen eersteklassers. Zonder grote namen was dat toen nog. Daarna zijn er te veel grote namen gekomen. Misschien probeerde ik toen iets te veel iedereen tevreden te stellen, voor het eerst in mijn trainerscarrière, en dat is uiteindelijk mijn doodsteek geweest. Wat Wim De Decker te doen stond, kon je wel voorspellen, maar je moet het ook nog durven door te voeren. Hij koos voor spelers die er altijd honderd procent voor gaan. Dat deed hij heel goed. Sterk van hem.

"Op een gegeven moment was er sprake van dat Wim T2 zou worden. Maar hij had met nogal wat mannen van de groep samen gespeeld, en er zaten in de staf nog mensen van vorig seizoen..., en hij had zelf niet veel meer mogen meedoen... Daarom vreesde ik dat het wat zou wringen. Maar achteraf bekeken denk ik: misschien had ik er hem wel bij moeten nemen, want hij kent de spelers door en door. En: wie er niet mee had kunnen leven, had dan maar moeten opstappen."

Vanderbiest voelt ondanks zijn ontslag nog steeds passie voor de club uit Antwerpen. "Zeker als je die club van binnenin meemaakt en de mensen daar leert kennen, raak je eraan verknocht. Net als RWDM zal ik Antwerp mijn leven lang blijven volgen. Maar de druk is er zodanig groot, het gevoel van 'nu moet het gebeuren', dat het geduld soms ontbreekt."

De finalewedstrijden tussen de winnaar van de eerste periodetitel (KSV Roeselare) en die van de tweede (Royal Antwerp FC) worden gespeeld op zondag 5 maart om 14 uur 30 op de Bosuil en op zaterdag 11 maart om 20 uur op Schiervelde.

(Christian Vandenabeele)

Lees het volledige interview met Frederik Vanderbiest en Jurgen Sierens in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 1 maart of in onze Plus-zone.