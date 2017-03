Vanderhaeghe: 'Het geluksgevoel na bekerwinst, dat moet machtig zijn om eens mee te maken'

Als speler bereikte Yves Vanderhaeghe vreemd genoeg nooit een bekerfinale, als trainer wel. In 2012 als assistent van Hein Vanhaezebrouck bij KV Kortrijk. Vanderhaeghe: "Dat was een heel mooie belevenis, zowat heel Kortrijk zat toen in het Koning Boudewijnstadion, maar als je verliest is het natuurlijk niet leuk om naar huis terug te keren. De drang om de beker eens te winnen, is er alleen nog maar veel groter door geworden. Wat voor een fantastische dag zou dat niet zijn?! Het geluksgevoel van 'we hebben die beker gewonnen', dat moet machtig zijn om eens mee te maken."

Nu is het zijn eerste bekerfinale als T1. Tegenstander is Zulte Waregem, in de competitie eindigden de onderlinge duels telkens op 1-1. Wat leerde Yves Vanderhaeghe daaruit? "Dat we elkaar waard zijn. In Waregem kregen we in de eerste helft al een paar fantastische kansen, maar lieten we na de wedstrijd toen al te beslissen. Daarna zijn zij teruggekomen, maar dat is logisch. Je kunt geen negentig minuten baas zijn. Het zou leuk zijn, mochten we dat in de finale toch kunnen, maar meestal is dat een utopie."

Aardige winstpremies

KVO-eigenaar Marc Coucke is in ieder geval een ambitieus man, ondervond ook Vanderhaeghe. "Bekerwinst zou historisch zijn. Het is waar de voorzitter van droomt, wat hij op termijn vooropstelt, en we zitten er nu al dicht bij. Maar we moeten ook realistisch blijven: we hebben vijftig procent kans. De voorzitter zou zeker gelukkiger zijn dan na die 3-0-nederlaag in STVV. Druk mag er van mij zijn, dat hoort erbij. Ik vind dat soms zelfs goed, maar je moet ermee kunnen omgaan en de ene kan dat beter dan de andere. De voorzitter is net als ik een winnaar. Dat blijkt ook uit wat hij de voorbije jaren voor de club deed. Hij kan zich niet neerleggen bij een nederlaag. Maar we mogen niet vergeten wat we al twee jaar na elkaar aan het presteren zijn. Ons iedere keer weer tussen de eerste zes plaatsen, is allesbehalve evident. Zie wie er al naast play-off 1 gevallen is. Je kunt erover spreken, maar je moet het nog altijd doen en dat is iets anders dan het zeggen. De voorzitter wil dat de G5 de G6 wordt, de G5 plus KV Oostende, maar de prijzenkast van de club is nog altijd leeg. Nog nooit won KVO een prijs. Stap voor stap zijn we nu iets moois aan het opbouwen, elke keer willen we graag winnen, maar we mogen niet denken dat het vanzelfsprekend is. Daar waarschuw ik de groep voor, dat we nederig moeten blijven."

Lees ook: vergeefs protest tegen late bekerfinale

Blijkt de ambitie van de voorzitter ook uit de winstpremie voor de beker? Vanderhaeghe gaat de vraag niet uit de weg: "Hoeveel de spelers kunnen verdienen, weet ik eigenlijk niet precies. Ze onderhandelden daarvoor met Luc Devroeen ik hoorde dat als ze winnen de club er niks aan zal overhouden." Hijzelf heeft ook een winstpremie in zijn contract staan. "Maar ik heb het wel moeten checken. Ik wist niet meer wat er voor het winnen van de beker in stond. Toen ik bij KV Oostende tekende (in mei 2015, nvdr), werd daar weinig over gesproken. Een beker van België, dat is nu eenmaal een loterij. Voor hetzelfde geld lagen we er dit seizoen in Tubize uit."

Chris Tetaert, Christian Vandenabeele, Frédéric Vanheule